Echipa feminină de handbal HC Activ CSO Plopeni, antrenată de Florin Ciupitu și Nicolae Nimu, a încheiat anul 2018, duminică, 23 decembrie, cu meciul din turul preliminar al Cupei României, disputat pe teren propriu, în compania formației Danubius Călărași.

Ambele echipe evoluează în eșalonul secund în campionatul național, însă dintre acestea doar formația prahoveană are șanse reale de calificare la turneul semifinal, ocupând locul al treilea în clasamentul seriei C, la un singur punct de poziția a doua, pe care se află FC Argeș, care are un meci în plus disputat.

În schimb, Danubius Călărași a bifat un singur succes în întreg sezonul, astfel că echipa prahoveană era marea favorită în manșa unică din turul preliminar al Cupei României, dar meciul nu a fost atât de simplu pentru gazde.

Echipa prahoveană s-a

impus, totuși, cu scorul de 28-22 (13-9), obținând, astfel, calificarea în șaisprezecimile Cupei României, fază programată să se desfășoare pe 17 februarie 2019.

Cele două echipe au evoluat în următoarea formulă:

HC Activ CSO Plopeni: Popescu – Șerban 10, Stoica 7, Beșleagă 5, Tăbăcaru 3, Neagu 1, Panaite 1, Petre 1, Papoiu, Mureș, Voiculescu.

Danubius Călărași: Dumitru, Crăița – Croitoru 11, Marin 3, Gavrilă 2, Moraru 2, Florea 2, Tuluca 1, Răduțu 1, Stan, Macovei, Hagianu.

În cadrul turului preliminar al Cupei României au mai fost programate două partide, ACS Crișul Chișineu-Criș eliminând, în deplasare, formația din Odorheiu Secuiesc – ACS Szekelyudvarhelyi Noi Kezilabda Klub, scor 26-24 (14-14), iar CSU Reșița a învins, categoric, pe teren propriu, pe ACS Spartac UNEFS București, scor 41-18 (21-4).