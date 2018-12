Debarcarea lui Octavian Grigore a avut efect imediat, șocul resimțit de jucători fiind unul pozitiv, astfel că, sâmbătă, Petrolul a câștigat un derby important – la Snagov.

Nu-i mai puțin adevărat că echipa gazdă, unde Lasylo Balint are probleme, a avut o prestație slabă, modestă, mult sub așteptări, semn că ”presiunea” locului 1 este mare, dar asta nu ia din meritele galben-albaștrilor. Nu e ”vina” nimănui de la Petrolul că Balint a schimbat linia defensivă, chiar de la fundașul stânga folosit acum – Oanea, venind gafa care a dus la deschiderea scorului, la singurul gol al meciului, marcat de Saim Tudor, în min. 7!

„Lupii” au redus la doar un punct diferenţa ce îi separă de cei de la echipa ilfoveană, încă lideră a eşalonului secund, iar ultima etapă poate readuce gruparea ploieșteană pe loc de promovare!

Petroliştii au jucat oarecum cu sabia deasupra capului meciul de la Snagov. Un eşec n-ar fi fost chiar capăt de drum, pentru că până la finalul campionatului mai este cale lungă de parcurs, dar ar fi putut cântări enorm în lupta pentru promovare, atâta vreme cât ar fi lăsat echipa noastră la şapte puncte în urma Sportului. „Lupii” au depăşit, însă, momentele tensionate din ultima săptămână şi, graţie unei prestaţii în care atitudinea a făcut, în primul rând, diferenţa, au obţinut un succes vital, arătând că au toate argumentele necesare pentru a fi cotaţi, în continuare, cu prima şansă în cursa pentru Liga I.

La Ghermăneşti, pe un teren pe jumătate îngheţat, pe jumătate desfundat, echipa condusă de pe bancă de către Mugurel Cornăţeanu a început un pic ezitant, amfitrionii având prima ocazie la devierea lui Ţigănaşu (3), ce a lovit bara porţii lui Bolboaşă, dar, mai apoi, a trecut autoritar la cârma jocului. Herea (4) putea să deschidă scorul, însă, ajuns faţă în faţă cu portarul după un contraatac tăios, a calculat greşit şi a preferat să lase mingea să treacă, sperând într-o reluare a unuia dintre coechipierii săi, iar la următoarea şarjă, defensiva gazdelor avea să cedeze, atunci când Marinescu a şutat de pe stânga, Iacob a respins în faţă şi Saim Tuor (7) a împins balonul în plasă.

Şi, spre deosebire de ultimele două jocuri, în care „găzarii” punctau primii pe tabelă dar nu reuşeau să ţină de avantaj, de această dată scenariul a fost altul, Petrolul arătând că ştie să aibă şi maturitatea necesară pentru a gestiona momentele favorabile. Până la pauză, gazdele n-au fost periculoase decât la pătrunderea, pe dreapta, a lui Alexandru Ioniţă (16), blocat în momentul şutului de către Cazan, pentru ca, la cealaltă poartă, Cruceru (26) să-l pună la încercare pe Iacob, cu un şut expediat de la 20 de metri.

Scenariul s-a păstrat şi după reluare, Petrolul căutând să rămână cât mai mult în jumătatea adversă, pentru a nu le lăsa şansa amfitrionilor să preia controlul ostilităţilor. Snagovul n-a reuşit să se descurce cu presingul agresiv al ploieştenilor, aşa încât Bolboaşă s-a simţit în siguranţă până spre final, atunci când şi-a dat, mai degrabă, singur emoţii, cu o ieşire uşor riscantă dintre buturi, la care Ioniţă (88) a trimis pe lângă poartă. „Lupii” au încheiat meciul în ofensivă şi Ţicu (90+1) putea să înscrie golul de 2-0, dar tânărul jucător n-a nimerit ţinta cu o lovitură de cap expediată din faţa porţii, însă nimic nu mai putea schimba destinaţia celor trei puncte, ajunse în contul „găzarilor”.

Şi, astfel, cu 42 de puncte, Petrolul ”revine în joc”, având şi avantajul rezultatelor directe contra ilfovenilor. Petrolul mai are de jucat duminica viitoare, cu CS Baloteşti („Ilie Oană”, ora 12.00), ultimul meci oficial din 2018, apoi, se … refac calculele!

Sportul Snagov – FC Petrolul Ploieşti 0-1 (0-1)

Stadion: ”Voința” – Ghermănești. Spectatori: circa 700. Marcator: Saim Tudor (7).

Sportul: Iacob – Vlădoiu, Lică, Fl. Ilie, Oanea (68 Borţoneanu) – Gâţ, Bărbulescu (cpt) (85 Tazouri), L. Ion (74 Buia), Hlistei – Huiban, Ioniţă. Antrenor: Laszlo Balint.

Petrolul: Bolboaşă – Olaru, Plămadă, Cazan, Ţigănaşu – Cruceru (60 Antoche), Ghinga – Saim Tudor, Marinescu (cpt), Grecu (89 Ţicu) – Herea. Antrenor: Mugurel Cornăţeanu.

Cartonașe galbene: Gâț (90+3)/ Grecu (36), Cruceru (39), Herea (90+3)

Au arbitrat: Ionuţ Coza (Cernica-Ilfov) – Alexandru Vodă (Alba Iulia) şi George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel).

Observatori: Gheorghe Moise (Bucureşti) şi Cătălin Barbu (Piteşti).

Jucătorul meciului: Laurențiu Marinescu.