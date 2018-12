Violeta Stoica

Castelul “Iulia Hasdeu” din Câmpina, cunoscut în întreaga țară – și nu numai – pentru povestea tristă care a stat la baza construirii lui, va fi restaurat complet, iar piesele pe care le adăpostește vor fi conservate în urma accesării de către Primăria Câmpina a fondurilor europene în vederea efectuării lucrărilor.

Municipalitatea câmpineană a lansat licitația pentru încheierea contractului de de proiectare și de execuție a lucrărilor, care vizează lucrări pentru obiectivul de investiții, estimate la o valoare impresionantă– aproape 12 milioane de lei fără TVA.

La începutul lunii septembrie, Liviu Mușat – directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Horia Tiseanu – primarul municipiului Câmpina au semnat contractul de finanțare a lucrărilor de restaurare și dotare a Castelului „Iulia Hasdeu“, denumirea proiectului fiind „Restaurarea, dotarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial B.P. Hasdeu”, cea mai mare atracție turistică din al doilea municipiu al județului Prahova, binecunoscut și la nivel național prin istoria sa.

Cunoscut și sub denumirea „Castelul Iulia Hasdeu”, Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, monument cu o arhitectură aparte, înscris în Lista Monumentelor Istorice, a fost construit în memoria Iuliei Hasdeu, fiica scriitorului Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Afectat de cutremurul din 1977, Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hasdeu” a trecut, în perioada 1977 – 1995, prin numeroase lucrări de consolidare și restructurare. În prezent, muzeul găzduiește, pe lângă portretele și obiectele personale ale familiei Hasdeu, documentele originale și manuscrisele cunoscutului om de litere român, precum și colecții ale revistelor pe care acesta le-a condus, valoroase tablouri semnate de pictori renumiți precum Nicolae Grigorescu, Sava Henița sau Diogene Maillart.

Lucrările realizate asupra clădirii vizează consolidarea infrastructurii și a suprastructurii, hidroizolarea, restaurarea tâmplăriei, execuția de pardoseli din dușumea de foioase în toate încăperile de la parter, restaurarea finisajelor exterioare și alte lucrări similare.

În interiorul muzeului va fi realizat un mod interactiv de prezentare a exponatelor, care va consta din redarea audio a informațiilor, amplasarea în sălile muzeului de sisteme electronice de informare cu touch-screen și holograme reprezentând personajele emblematice din istoria muzeului. În acest sens, vor fi achiziționate un sistem de ghidaj multimedia, info-chioșcuri, un sistem de holograme, un sistem de tablete informaționale, un sistem de sonorizare, asistent virtual, proiecții.

La exterior se va realiza amenajarea peisajeră a parcului aferent muzeului, respectiv plantarea de arbori, trandafiri, arbuști, alte plante perene și gazonarea unei suprafețe de 1.200 mp, plus iluminatul arhitectural și alei din pavele carosabile.

Proiectul de restaurare este finanțat din Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 și se va derula pe o perioadă de 36 de luni de la semnarea contractului. Cererea de finanțare are o valoare totală de 15.810.886,31 de lei, dintre care 98%, adică 15.414.656,77 de lei, reprezintă fondurile nerambursabile alocate prin FEDER și prin Bugetul de Stat, în timp ce 314.584,83 de lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului.