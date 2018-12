• Trei dintre acestea sunt din afara Uniunii Europene

Violeta Stoica

Nicio firmă românească nu s-a înscris în procedura de achiziție destinată încheierii unui parteneriat public-privat în vederea construirii autostrăzii Ploiești-Brașov, toate asocierile interesate fiind din afara României și, mai mult decât atât, trei fiind din afara Uniunii Europene, respectiv două din China și una din Turcia.

Guvernul României a anunțat numărul ofertanților care ar dori să semneze un parteneriat public privat pentru cel mai râvnit segment din autostrada A3 – cel dintre Ploiești și Brașov – însă reprezentanții unei organizații critice la adresa instituțiilor statului pe zona de sisteme de transport rutier – Asociația Pro Infrastructură – au solicitat Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză “să renunțe de urgență la actuala mascaradă penibilă și să lanseze procedurile pentru pregătirea corespunzătoare a proiectului”.

Conform programului achiziției, în termen de cinci zile ar trebui să fie anunțate asocierile de firme care se vor califica pentru continuarea procedurii, urmând să li se transmită invitațiile pentru depunerea ofertei tehnice și financiare și, ulterior, să se treacă la etapa negocierii termenilor contractuali.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice datele de identificare ale asocierilor de firme care s-au arătat interesate să candideze pentru construirea autostrăzii Ploiești-Brașov.

Două dintre acestea sunt din China, una din Austria, una din Turcia și una din Spania: Asocierea STRABAG – IC ICTAS (cu lider de asociere STRABAG) – cu adresa Spittal an der Drau, Ortenburgerstrasse 27, A-9800, Austria; Asocierea China Communications Construction Company LTD (CCCC) – MAKYOL (cu lider de asociere CCCC) – str. Deshengmenwai Dajie nr.85, CP 100088, district Xicheng, Beijing, China; SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (ofertant)- POWER CHINA ROADBRIDGE GROUP CO LTD (terț susținător) – str.Xicui nr.17, Bloc 23, etaj 6, Camera 601, Districtul Haidian, Beijing, Republica Populară Chineză, ERG Insaat Ticaret ve Sanayi A.S (ofertant) – SSB SAUERWEIN & SHAEFER BAU AG (subcontractant) – str. Cankaya Cadessi nr.26, CP 06551, Ankara, Turcia; Asocierea ACCIONA CONCESIONES S.L- FCC CONSTRUCCION S.A.-cu subcontractant ACCIONA CONSTRUCCION SA (Lider de asociere ACCIONA CONCESIONES SL) – Avenida de Europa, 18 Parque Empresarial La Moraleja, CP.28108 Alcobendas, Madrid, Spania.

Potrivit reprezentanților Guvernului României, ofertele pentru primul contract în parteneriat public-privat din România, depuse la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, urmează să fie analizate de către o Comisie de evaluare. Practic, potrivit sursei menționate, procedura legală prevede următoarele acţiuni: comunicarea, în aproximativ cinci zile, a candidaţilor selectaţi, în vederea depunerii ofertei tehnice şi financiare; depunerea ofertelor detaliate în termen de 60 de zile de la comunicarea acceptării; negocierea competitivă a clauzelor contractului de parteneriat public-privat; desemnarea partenerului privat câştigător şi a variantei de contract de parteneriat public-privat ce va fi supus aprobării Guvernului; semnarea contractului de parteneriat public-privat aprobat de Guvern; constituirea societăţii de proiect de către CNAIR şi partenerul privat.

“Numărul ofertelor depuse arată atât interesul deosebit al investitorilor pentru proiectele strategice ce urmează să fie realizate în parteneriat public-privat, cât şi încrederea mediului de afaceri în economia românească. De asemenea, înscrierea pentru acest prim proiect arată că este apreciat de investitori demersul Guvernului de a îmbunătăţi cadrul legal şi de a aproba realizarea în parteneriat public-privat a 21 de proiecte strategice de investiţii”, arată reprezentanții Guvernului României.

Contractul care ar urma să fie semnat în parteneriat public-privat pentru autostrada Ploieşti-Braşov prevede o durată de proiectare, execuţie şi operare de 24 de ani, în cadrul aceluiași proiect fiind inclusă şi operarea tronsonului Bucureşti-Ploieşti, încă de la semnarea contractului de atribuire.

• Asociaţia Pro Infrastructură spune că procedura actuală este o “glumă proastă”

Asociația Pro Infrastructură, unul dintre cei mai aprigi critici ai instituțiilor statului care au drept obiect eficientizarea sistemelor de transport din România, este mai mult decât sceptică în ceea ce privește această procedură de achiziție lansată de Comisia Națioanlă de Strategie și Prognonă: “CNSP (n.n. – Comisia Națională pentru Strategie și Prognoză) a răspuns zilele trecute la ultimele clarificări cerute de potențialii candidați în cadrul licitației. Ce aflăm din afirmațiile CNSP? Toate clauzele contractului pot fi negociate la o etapă ulterioară! Nu este necesară nicio garanție de bună execuție pe perioada derulării lucrărilor. Mai mult, CNSP nu deține un studiu de trafic, nu poate spune cine își asumă neatingerea prognozelor de trafic, nu are studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, nici măcar traseul aproximativ al viitoarei autostrăzi!

Nu există culoar expropriat, analize financiare de risc, acord de mediu, nu se cunoaște nimic despre ecoducte, nu au informații despre cum s-au făcut estimările de cost, habar nu au despre condițiile geologice/geotehnice, viteză de proiectare sau fonduri europene.

Cu alte cuvinte, CNSP nu știe nimic! Toate clauzele contractuale pot fi negociate ulterior, total netransparent și subiectiv. Pe lângă riscul evident de corupție, incertitudinea este flagrantă. Teoretic, se poate oferta absolut orice deoarece regulile nu sunt bătute în cuie! Cu toată seriozitatea și responsabilitatea, credem cu tărie că această licitație pentru PPP Ploiești-Brașov este o glumă proastă făcută pe bani publici.

Solicităm (i)responsabililor din Guvernul României să renunțe de urgență la actuala mascaradă penibilă și să lanseze procedurile pentru pregătirea corespunzătoare a proiectului!

Fără baze solide (studii de teren, geologie, geotehnică, impact asupra mediului), orice încercare de tip PPP pe sectorul Comarnic-Brașov (traseu montan foarte dificil) va fi un eșec, așa cum au fost și precedentele trei!”.