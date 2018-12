Săptămâna trecută, Casa de Cultură a Studenților Ploiești a găzduit tradiţionala manifestare aşteptată la fiecare sfârşit de an de către tineri, Concursul „Miss & Mister Universitas”. Aflată la cea de-a XXVIII-a ediție, tema din acest an a fost „Miss și Mister ca-n povești de pe plaiuri românești” , competiţia fiind organizată în parteneriat cu Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești – Centrul pentru Proiecte, Programe şi Evenimente Cultural – Artistice și Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul U.P.G. Ploiești, Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești și Organizaţia Studenţilor din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti. Potrivit organizatorilor, candidatele şi candidaţii au evoluat într-un concurs complex, cu probe intercalate printre momentele artistice prezentate de Ansamblul Artistic „Academic Star”, actorii şi soliştii Teatrului Studențesc „Moft”, formaţiile de dans „Atlantis”, „Happy Dance”, „Unique”, „Urban Army” și Ansamblul folcloric „Plaiuri Prahovene”. Probele spectacolului – concurs au fost : costum tradiţional românesc; ţinută de zi; ţinută de seară.

După evaluarea concurenţilor, au fost acordate următoarele premii: Miss Universitas 2018 – Claudia Vasilescu; Mister Universitas – Răzvan Encuna; locul II – Iulia Jalbă și Evangelos Aidonis; locul III – Ana Nistor și Alexandru Iordache; Miss Româncuța – Georgiana Fircă; Mister Românașul – Bogdan Ichim; Miss Elegance – Denisa Coman; Mister Elegance – Cătălin Căpătoiu; Premiul pentru fotogenie – Adina Ciobanu și Mădălin Chivu; Premiul pentru originalitate – Ruxandra Grigore și Flavius Iancu; Premiul de popularitate – Antonia Pătrașcu și Eduard Mustățea. Sponsorii evenimentului au acordat şi premii, printre care s-au numărat şi vouchere – cadou pentru concurenții clasați pe primele 3 locuri, astfel:un City Break la Istanbul pentru câștigătorii locului I, un City Break la Sibiu pentru câștigătorii locului II, un City Break la Aluniș pentru câștigătorii locului III.