F. T.

Sfaturile/ îndemnurile de a fi mai buni, mai înţelegători etc, etc, în perioada asta or fi valabile pe reţelele de socializare, între oameni normali, la slujbele bisericești, dar în realitate lucrurile nu sunt atât de frumoase precum un brad împodobit!

Nu este o constatare a noastră, ci a poliţiştilor care, în baza experienţei din anii precedenți, avertizează că spiritul Sărbătorilor de Iarnă merge braţ la braţ cu fenomenul infracţional.

Şi, tot în această perioadă, în loc de constatarea „Dumneavoastră nu cunoasteți țăranul român”, se poate spune „Dumneavoastră nu cunoaşteţi infractorul român”.

În acest context, reprezentanţii Poliţiei Române nu scriu, ce-i drept, „Sculaţi gazde, nu dormiţi/ Şi de hoţi să vă păziţi!”, dar printr-un comunicat de presă, avertizează:”Acordaţi o atenţie deosebită persoanelor care intră în locuinţa dumneavoastră sub pretextul de a vă colinda”.

Deci, „Sculaţi gazde, nu dormiţi/ Şi de hoţi să vă păziţi!”. Nu de alta, dar în acelaşi document de presă se mai precizează: „În momentul în care primiţi colindătorii, nu expuneţi la vedere, în locuinţă, obiecte de valoare care pot atrage interesul hoţilor şi nu discutaţi despre bunurile din interior, chiar dacă aceştia se arată încântaţi de anumite obiecte.Nu intraţi în discuţii cu persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, întrucât, pe fondul unor nemulţumiri, acestea pot manifesta un comportament agresiv. Instruiţi-vă copiii, astfel încât, atunci când sunt singuri acasă, să nu deschidă uşa persoanelor necunoscute, indiferent de motivul invocat”.

„Sculaţi gazde nu dormiţi/ Şi de hoţi să vă păziţi!”. Cum? Păi, în cazul în care sunteţi plecaţi de-acasă, „rugaţi o persoană de încredere să vă supravegheze locuinţa sau să acţioneze în aşa fel încât să nu se sesizeze lipsa dumneavoastră ! De asemenea, încercaţi să creaţi aparenţa că se află cineva în locuinţă, prin diverse metode, respectiv prin instalarea unor dispozitive de aprindere şi stingere automată a luminilor sau prin colectarea frecventă a corespondenţei de către un vecin sau o persoană de încredere. Dacă plecaţi pentru o perioadă scurtă, puteţi aprinde luminile, radioul sau televizorul. Încuiaţi uşile chiar şi atunci când sunteţi la domiciliu sau plecaţi pentru câteva minute.Nu depozitaţi în locuinţă sume importante de bani sau obiecte de valoare însemnată. Atenţie şi la postările pe rețelele de socializare! Mesajele dumneavoastră pot constitui o invitație pentru răufăcători” (comunicat Poliţia Română). Cum ziceam, „Dumneavoastră nu cunoaşteţi infractorul român”. Nici nu vă dorim să aveţi parte de o astfel de experienţă.

Deci, chiar dacă au venit colindători/ Noaptea, pe la cântători/ Feriţi-vă de ciorditori!