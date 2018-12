Petre Apostol

Federația Română de Tenis a organizat și în acest an Gala Tenisului Românesc, eveniment în cadrul căruia au fost decernate premiile pentru cei mai valoroşi jucători din ţară. Pe lista celor premiaţi s-a regăsit şi jucătoarea prahoveană Ana Bogdan, ca urmare a prezenţei sale în echipa României din Fed Cup.

Cele şase sportive prezente în echipa României de-a lungul anului (Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu, Raluca Olaru), alături de antrenoarea Alina Tecşor şi căpitanul nejucător Florin Segărceanu, au primit Premiul Special pentru calificarea în Grupa Mondială a Fed Cup.

În vârstă de 26 de ani, Ana Bogdan a debutat în cadrul echipei de Fed Cup în acest an, evoluând alături de Raluca Olaru în meciul de dublu al confruntării cu reprezentativa Canadei, în luna februarie, cedat de tricolore în actul decisiv. Echipa României era, însă, deja învingătoare în respectivul duel din Grupa Mondială II, după ce îşi adjudecase primele trei partide de simplu. Ulterior, în luna aprilie, echipa României a învins, tot cu 3-1, şi Elveţia, obţinând calificarea în primul eşalon valoric al Fed Cup.

De menţionat că Ana Bogdan a pătruns pentru prima oară în Top 100 mondial la începutul acestui an, după ce a realizat cea mai bună performanţă a sa la un turneu de Mare Şlem (turul al treilea la Australian Open), în luna iunie ajungând pe locul 59 WTA (cea mai bună poziţie din clasamentul mondial de până acum din carieră). În prezent, sportiva din Sinaia se află pe locul 75 WTA, cu o poziţie mai sus faţă de săptămâna trecută.

În cadrul Galei Tenisului Românesc s-au mai acordat următoarele distincţii:

Sportiva anului: Simona Halep;

Sportivul anului: Marius Copil;

Sportiva anului la dublu: Irina Begu;

Sportivul anului la dublu: Horia Tecău;

Cea mai spectaculoasă ascensiune feminină – simplu: Mihaela Buzărnescu;

Premiu special pentru longevitate în TOP 100 WTA: Monica Niculescu;

Premiu special pentru dezvoltarea tenisului în scaun cu rotile: Ionuţ Filişan, Mihai Gaiţă, Flavian Crăciun;

Juniorul anului: Filip Jianu;

Junioara anului: Selma Cadâr;

Jucătoarea anului în tenis Europe U14: Maria Sara Popa;

Jucătorul anului în tenis Europe U14: Mihai Alexandru Coman;

Rezultate deosebite în circuitul ITF Pro: Andreea Roşca, Ilona Ghioroaie, Georgia Crăciun, Raluca Şerban;

Cea mai bună junioară din clasamentul WTA: Andreea Prisăcariu.