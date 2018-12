Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a ratificat miercuri Compactul Global privind Migraţia, acordul fiind aprobat cu 152 de voturi pentru, în timp ce cinci ţări, inclusiv SUA şi câteva state UE, s-au opus, informează agenţia de ştiri The Associated Press, potrivit Mediafax.

Acordul reprezintă un efort de combatere a migraţiei ilegale care a transformat traficul de persoane într-o industrie globală. Imigranţii, care încearcă să fugă de sărăcia şi violenţa din ţările natale, sunt adesea transportaţi în condiţii precare, tranzacţionaţi între diferite reţele de trafic de persoane care extorchează bani de la ei, şi sunt supuşi abuzurilor din partea bandelor criminale şi autorităţilor din ţările prin care trec.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat adoptarea pactului, declarând că acest compact oferă o platformă pentru cooperarea internaţională ce indică spre o cale de „acţiunea umană şi sensibilă care să fie în beneficiul ţărilor de origine, de tranzit şi de destinaţie, precum şi a imigranţilor”.

Guterres a afirmat anterior că „peste 60.000 de imigranţi au murit în timpul migraţiilor începând din 2000” şi a catalogat această pierdere de vieţi drept o „sursă de ruşine colectivă”.

Pe lângă SUA, adoptării compactului s-au mai opus Israelul, Cehia, Polonia şi Ungaria, iar alte 12 ţări s-au abţinut de la vot.

Statele Unite şi alţi critici susţin că pactul, care însă nu are caracter obligatoriu, încearcă să „globalizeze” modul în care se gestionează migraţie în detrimentul suveranităţii ţărilor.

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a avertizat adunarea că aprobarea acestui „compact dezechilibrat, părtinitor şi extrem de pro-migraţie” este o „greşeală gravă”, adăugând că „migraţia este un fenomen periculos”.

Cu două zile mai înainte, Adunarea Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a ratificat Compactul Global pentru Refugiaţi, un acord ce vizează îmbunătăţirea accesului la educaţie şi servicii medicale pentru refugiaţi, singurele ţări care au votat împotriva aprobării documentului fiind Statele Unite şi Ungaria.

Filippo Grandi, Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), a declarat atunci că cele două acorduri, cel privind migraţia, şi cel referitor la refugiaţi, au fost concepute să se „consolideze reciproc”.