Luiza Rădulescu Pintilie

Proiectul “New Trees for New Life” iniţiat, anul trecut, de Asociaţia Se poate şi demarat tot în luna noiembrie a lăsat deja în urma sa, pe malul nisipos şi clisos din stânga râului Teleajen, într-o zonă neproductivă a comunei Lipăneşti, nu numai o “pădure” de 25.000 de salcâmi, ci şi relaţii parteneriale şi comunitare dezvoltate şi înrădăcinate la fel de puternic în jurul unei generoase idei de responsabilitate socială. Mâine, cu începere de la ora 9,30, este programată o nouă etapă a proiectului şi alţi 15.000 de salcâmi vor fi plantaţi cu implicarea a peste 350 de voluntari. Ca şi la celelalte acţiuni, Direcţia Silvică Prahova şi Romsilva vor asigura nu numai materialul săditor, ci şi îndrumarea de specialitate, obiectivul rămânând deopotrivă acela al promovării în rândul membrilor comunităţii a importanţei protejării mediului înconjurător, dar şi al implicării în ceea ce poate aduce o schimbare în bine a vieţii aşezării în care trăiesc , inclusiv a propriei vieţi. De altfel, apreciind utilitatea şi semnificaţiile sociale, civice ale unui asemenea proiect, Camera Franceză de Comerţ şi Industrie în România a premiat Asociaţia Se Poate , ceea ce, după cum ne preciza preşedintele acesteia, Daniel Enăchescu, reprezintă o motivaţie în plus pentru acţiunile viitoare , convingerea acestuia fiind exprimată chiar din momentul iniţierii proiectului şi reafirmată cu fiecare nouă etapă: ”Ne dorim ca, prin intermediul acestui proiect, cetăţenii din comuna Lipăneşti să devină mai solidari şi să acorde importanţă majoră protejării mediului înconjurător, dar şi să devină un exemplu pentru alţi oameni. Mai mult decât atât, fiecare voluntar va deveni promotor al unei mişcări de conştientizare ecologică, susţinând protejarea mediului înconjurător”.

Până în 2020, urmează să fie încheiată plantarea pe toate cele 18 hectare de teren incluse în cadrul proiectului, asigurându-se o mai bună fixare a solului mlăştinos ce mărgineşte râul Teleajen pe raza localităţii Lipăneşti, Primăria şi Consiliul Local din aşezarea prahoveană, primarul Robert Nica (în foto, alături de preşedintele Asociaţiei Se Poate), susţinând şi implicându-se în derularea fiecăreia dintre acţiuni, aşa cum se va întâmpla şi mâine. În acelaşi timp, aşa cum scriam încă de la început, reuşita campaniilor de plantare derulate deja, ca şi a celor viitoare, e legată şi de spiritul partenerial pe care l-a generat acest proiect , companii şi asociaţii cunoscute susţinându-l: Leroy Merlin, UP România, Pentalog, Asociaţia Medicover, OMV Petrom, Lagardere Travel Retail, Arte Mob International, Michelin, Cabinetul de Avocatură Gruia Dufaut.

După ziua de mâine, la încheierea acțiunii la care va fi prezent și președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, 40.000 de copaci vor fi o frumoasă dovadă că atunci când există implicare, dăruire şi colaborare… se poate ca până şi în locul mărăcinişului, pe pământ “rău”, să prindă rădăcini nu doar o adevărată pădure de copaci tineri şi viguroşi, ci şi mugurii “buni” ai spiritului civic şi ai responsabilităţii sociale.