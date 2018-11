Judecătorii de la Înalta Curte i-au respins plângerea împotriva prelungirii măsurii preventive

V. Stoica

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală au respins, ca nefondată, plângerea formulată de fostul șef al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Lucian Gabriel Onea, împotriva ordonanţei nr.21/P/2018 din data de 22 noiembrie 2018 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secţia de urmărire penală şi criminalistică. De asemenea, judecătorii au mai stabilit ca petentul Onea să plătească și suma de 200 de lei cheltuieli judiciare către stat, în timp ce onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 35 de lei, să rămână în sarcina statului.

Pentru că decizia magistraților este definitivă, Lucian Gabriel Onea va fi în continuare sub control judiciar, până după mijlocul lunii ianuarie 2019.

Cu o săptămână în urmă, pe 22 noiembrie, procurori ai Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, în perioada 24 noiembrie 2018 – 22 ianuarie 2019, faţă de inculpaţii Mircea Negulescu, cercetat pentru participație improprie sub forma complicității la favorizarea făptuitorului și complicitate la represiunea nedreaptă, dar și față de Lucian Gabriel Onea, cercetat pentru participație improprie sub forma complicității la favorizarea făptuitorului, represiunea nedreaptă și cercetare abuzivă.