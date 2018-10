Voinţa Vărbilău – Voinţa Livadea 4-0 (2-0)

Cosmin Iliescu

Stadion: AS Voinţa Vărbilău. Spectatori: circa 200. Au marcat: Cr. Arnăutu (8′, 21′), Ant. Drăgoi (67′), Ad. Constantinescu (70′).

Voinţa Vărbilău: M. Opriş – Al. Preda, And. Saroş, B. Jipa, A. Preda – C. Zamfir (32′ M. Moroiţă), Cr. Arnăutu, D. Vlad (78′ I. Petrache) Ant. Drăgoi (71′ E. Drugău) – And. Preda (cpt) (66′ B. Stroe), Ad. Constantinescu. Antrenor: Marius Mihai

Voinţa Livadea: N. Ene – T. Stama, M. Bratu, S. Poenaru (15′ N. Cristescu), M. Isar – Cr. Dumitru, G. Cristea, M. Bratu, Fl. Catrinoiu – M. Căpraru, G. Ionică.

Antrenor: Bogdan Iliescu.

Cartonaşe galbene: – / Măd. Bratu (20′).

Au arbitrat: Alex Chivu – Paul Manu, Bogdan Ciocoiu (toţi din Ploieşti). Observator: Radu Vasile (Ploieşti).

Jucătorul meciului: Cristian Arnăutu (Voinţa Vărbilău).

Voinţa Vărbilău se menţine drept una dintre candidatele la promovare din seria Nord a Ligii B, duelul orgoliilor cu vecina din Livadea – derby al comunei Vărbilău fiind câştigat clar de gazde.

Elevii antrenaţi de Mihai Marius şi Bogdan Stroe – ultimul din postura de antrenor-jucător – au condus meciul de la un capăt la altul, formaţia din Livadea fiind “cu un etaj mai jos”, cum se spune. Vărbilăul a marcat de câte două ori în fiecare repriză, stând în “plasa” liderului Voinţa Măgurele (22 de puncte faţă de 25 ale celor din Măgurele). Cristian Arnăutu a fost “omul meciului” pentru cei din Vărbilău, echipă care reuşeşte să menţină, prin pasiune şi implicare, de ani buni, numele comunei pe harta localităţilor unde “se vrea fotbal”.