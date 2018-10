Nicoleta Dumitrescu

Ieri, la Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti a avut loc festivitatea prilejuită de deschiderea noului an universitar. Deşi ceremonia, găzduită de Aula universităţii, s-a desfăşurat pe tipicul anilor trecuţi, pentru studenţi – în mod special pentru cei din anul I – participarea la evenimentul organizat în somptuoasa sală a fost destul de emoţionantă, mai ales că au fost prezente şi destule oficialităţi, inclusiv un ministru, cel al Mediului de Afaceri, prahoveanul Radu Oprea. Pentru anul universitar 2018-2019, în total au fost scoase la concurs 950 de locuri bugetate de stat, admiterea făcându-se pe bază de dosar, rămânând de văzut, însă, şi câţi dintre aceştia se vor strădui să obţină diploma de absolvent al UPG, având în vedere că, potrivit unor concluzii prezentate chiar ieri, 40 % dintre studenţi abandonează studiile. Pe de altă parte, deşi instituţia este unică în România şi în spaţiul european – anul acesta aniversând 70 de ani de la înfiinţare- s-a constatat că, în ceea ce priveşte ingineria petrolului şi a gazelor, aceast profil nu s-a regăsit printre primele opţiuni ale celor care au fost admişi în anul I, cei care au dorit să fie studenţi la Ploieşti preferând să se îndrepte către alte domenii, unde au constatat că în ultimii ani au fost înregistrate şi cele mai mari creşteri salariale.

Deschiderea noului an universitar la UPG s-a făcut în acorduri de muzică simfonică, patru membri ai filarmonicii ploieştene fiind prezenţi la festivitate, aceştia interpretând atât „Imnul naţional”, cât şi cunoscuta melodie academică „Gaudeamus Igitur”. De altfel, unul dintre prorectori, Mihail Minescu, a ţinut să menţioneze în cuvântul său faptul că imnul academic este similar cu gongul de la teatru, prin urmare a concluzionat: „Sper ca în noul an universitar să jucăm bine, cu sălile pline”. Şi ar fi bine dacă s-ar întâmpla aşa fiindcă ieri e fost evidenţiat un adevăr crud în cadrul unei conferinţe de presă susţinută de către reprezentanţi ai conducerii UPG: 40% dintre studenţi abandonează studiile, cei mai mulţi chiar după primul an. Întrebaţi care este explicaţia unei asemenea situaţii, reprezentanţii universităţii au precizat că, de departe, cauza abandonului este neconcordanţa între cunoştinţele dobândite în timpul anilor de şcoală şi cerinţele din mediul academic, unii dintre studenţi fiind practic incapabili să se folosească de tot ceea ce au învăţat cât timp au fost elevi. Tocmai de aceea, plecând de la această alarmantă statistică, UPG Ploieşti a pus în practică un proiect care are drept scop reducerea abandonului în mediul universitar, în mod special din primul an, proiect care să-i ajute pe studenţi să afle răspuns, într-o primă etapă, la întrebarea” De ce învăţ?”.

Pentru anul 2018-2019 au fost scoase la concurs 950 de locuri bugetate de stat, dar, aşa cum s-a anunţat ieri, în noul an universitar vor fi, în total, 5.500 de studenţi ( pe locuri bugetate şi cu taxă, licenţă şi masterat), la care se adaugă 300 de studenţi străini.

În ceea ce priveşte opţiunile de specializare ale acelora care au dorit ca să devină studenţii UPG, reprezentanţii universităţii au subliniat că şi la Ploieşti s-a înregistrat o tendinţă valabilă şi la alte centre universitare din ţară, respectiv aceea de a ţine cont de tendinţele pieţei. Astfel, la UPG, concurenţa cea mai mare a fost la Facultatea de Ştiinţe economice, urmată de Facultatea de litere şi ştiinţe, abia pe urmă situându-se profilul specific UPG – cel de ingineria petrolului şi a gazelor.

Cu toate acestea, rectorul universităţii, Mihai Pascu Coloja, a ţinut să reamintească : „UPG este o şcoală de educaţie superioară cu o mare experienţă, având în vedere faptul că, anul acesta, se aniversează 70 de ani de la înfiinţarea instituţiei. UPG a primit calificativul maxim, acela de grad ridicat de încredere. Ca profil, UPG este unică în România, şi printre puţinele de acest tip din lume”.

Locuri suficiente în cămine

Pentru studenţii care nu sunt ploieşteni, reprezentanţii universităţii au precizat că instituţia are în dotare peste 1.600 de locuri de cazare. Deocamdată s-au înregistrat 1.450 de cereri de cazare, cazaţi efectiv fiind, până în momentul de faţă, 1.190 de studenţi, unii luându-şi camerele în primire încă de la sfârşitul săptămânii trecute. În acest context, s-a menţionat că nu vor fi probleme cu solicitările de cazare, subliniindu-se că pot fi rezolvate inclusiv cererile venite din partea studenţilor înscrişi la cursurile ID (la distanţă), şi aceştia putând să beneficieze de cazare sâmbăta şi duminica, zilele în care, de fapt, aceştia au cursuri. De asemenea, s-a mai adăugat că, pe perioada verii, în căminele studenţeşti s-au făcut lucrări de reparaţii şi igienizări, iar în comparaţie cu alte centre universitare, la căminele de la UPG nu mai este nevoie de intervenţii suplimentare în camere, făcute de către părinţii studenţilor, cei care s-au cazat deja fiind încântaţi de ceea ce au găsit. Camerele sunt cu două paturi, fiind prevăzute cu grup sanitar în interior, fiind dotate cu televizor şi frigider, inclusiv cu aparate de aclimatizare a aerului în spaţiile cu confort sporit. În ceea ce priveşte tarifele, acestea variază între 160 de lei şi 250 de lei/lună pentru cei care studiază pe locuri fără taxă, şi între 205 lei şi 300 de lei/lună pentru cei care studiază pe locuri cu taxă, cu menţiunea că în aceste taxe este inclus şi costul utilităţilor.