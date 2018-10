Producătorii locali aduc pe tarabe tomatele coapte în solarii

Nicoleta Dumitrescu

Pentru al doilea an consecutiv, prahovenii vor găsi de la începutul lunii noiembrie, inclusiv în decembrie, în pieţele din judeţ, nu roşii aduse de peste mări şi ţări – fără gust, ca şi când ar fi din cauciuc, după părerea multora – ci tomate româneşti, din recolta locală. Producătorii prahoveni vor începe să aducă la tarabe roșiile crescute şi coapte în solarii în ciclul doi de producţie, fiind vorba despre producătorii din Prahova care s-au înscris în „Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate”. Promovat și susţinut de către Ministerul Agriculturii, acest program a suscitat foarte mare interes în rândul prahovenilor care cultivă legume, în mod special tomate, dovadă fiind faptul că anul acesta au fost aproape 700 de beneficiari, în contextul în care anul trecut au fost doar 427. Unul dintre beneficiile acestui program, atât pentru cumpărători, cât şi pentru producători, este acela că vizează perioada de extrasezon. Astfel, coapte în spaţii protejate, respectiv sere şi solarii, roşiile pot fi comercializate în două cicluri: mai – iunie şi noiembrie – decembrie, ca urmare prahovenii vor putea avea pe masă tomate româneşti chiar şi la Crăciun! De altfel, una dintre condițiile puse legumicultorilor prahoveni care s-au înscris în acest program pentru a li se acorda anual ajutorul de 3000 de euro a fost aceea de a scoate pe piață o anumită cantitate de roșii în extrasezon, inclusiv în ciclul doi de producție, respectiv perioada noiembrie-20 decembrie.

Pentru acordarea ajutorului de minimis de 3000 euro/an, cei care s-au înscris în acest program au fost obligați să îndeplinească mai multe condiţii, respectiv: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1000 m.p.; să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/m.p.; să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața menționată; să fie înregistrați în Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spații protejate, respectiv solarii sau sere. Potrivit informațiilor obținute de la Mita Enache, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova, 229 de producători prahoveni vor aduce pe tarabele din piețele din județ, de la jumătatea acestei săptămâni, roșii românești. Aceștia fac parte dintre legumicultorii care au optat pentru a produce roșii în solarii în ciclul doi de producție.

Anul acesta, în total, ca beneficiari ai programului menționat au fost aproape 700 de producători, cu mențiunea că 429 dintre aceștia au intrat, deja, în posesia celor 3000 de euro. Prahovei i-a fost alocată suma de 1.287.000 de euro (5.919.299,10 de lei), fiind destinată pentru beneficiarii eligibili ai Programului „Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate” și care au depus documente de valorificare a tomatelor până pe 15 iunie 2018, inclusiv. Cei mai mulți cultivatori de tomate în spații protejate care au primit banii în primul ciclu de producție (ianuarie – 15 iunie 2018) sunt din Balta Doamnei (172), Olari (145), pe listă mai figurând şi producători din localitățile Râfov, Gherghița, Puchenii Mari, Tomșani, Filipeștii de Târg, Valea Călugărească, Bărcănești etc.

Conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova a precizat că restul legumicultorilor înscriși în program care nu au livrat pe piață cantitățile prevăzute, respectiv minimum 2000 kg obținute de pe suprafața de 1000 m.p., pot face dovada comercializării tomatelor obținute în spații protejate în ciclul doi de producție, respectiv în perioada noiembrie – 20 decembrie 2018, inclusiv, ca documente justificative fiind bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Printre legumicultorii care își vor comercializa recolta de roșii în perioada de extrasezon aferentă ciclului doi de producție se numără și Păun Eugen din Cocorăștii Colț și Gavrilă Maria din Brătășanca. În ceea ce îl privește pe producătorul din Cocorăștii Colț, acesta ne-a declarat: ”Roșiile le vând numai la angro. Fiind vorba despre un produs perisabil, e mai convenabilă pentru mine această variantă”. În schimb, Gavrilă Maria poate fi văzută vânzând roșii în Piața Câmpina. ”Este primul an când m-am înscris în acest program și am beneficiat și de fonduri. A fost un real sprijin, pentru că astfel am putut să extind suprafaţa de solarii în care cultiv roșii. Marfa o vând la piaţa din Câmpina”, ne-a declarat aceasta, menționându-ne că personal și-a dat tot interesul să aibă recoltă bună și frumoasă, anul acesta lujerii roșiilor din solarii depășind chiar și doi metri înălțime, așa cum se vede, de altfel, și în fotografia alăturată.