Centrul Judeţean de Cultură Prahova şi Asociaţia Aşezămintelor Culturale organizează, începând de astăzi şi până pe data de 4 noiembrie, la Centrul Cultural “Aurel Stroe” din Buşteni, a noua ediţie a Colocviului Naţional “Coregrafia dansului tradiţional astăzi”. Manifestarea va reuni dansatori din toate zonele etnografice ale ţării, sub îndrumarea unor renumiţi maeştri şi profesori coregrafi, fiind vorba despre o modalitate practică şi eficientă de transmitere din generaţie în generaţie şi de conservare a zestrei de valori coregrafice tradiţionale. Potrivit organizatorilor, ediţia din acest an îşi propune să prezinte jocuri tradiţionale din zona Dobrogei, sub îndrumarea maestrului coregraf Ştefan Coman, director al Ansamblului Artistic „Baladele Deltei” din Tulcea, şi jocuri din Oltenia, sub îndrumarea maestrului coregraf Ionel Garoafă de la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” din Craiova. Şi, la fel ca la precedentele ediţii, în cadrul acestui eveniment va fi organizat şi spectacolul extraordinar cu public intitulat „Hai la hora românească”. Acest eveniment este programat să aibă loc pe data de 2 noiembrie, începând cu orele 19.00, intrarea publicului fiind liberă. Spectacolul va fi realizat de participanţii la colocviu, care vor prezenta cântece şi jocuri populare din toate zonele ţării.

Iar pe data de 3 noiembrie este programată dezbaterea cu tema “100 ani de folclor coregrafic”, în care vor fi abordate forme și metode de predare, necesare pregătirii dansatorilor, cu elementele dansului abordat – încălzire, mișcare, joc, ritm, tempo, muzică, spațiu, zonă folclorică, costum, ținută, atitudine, expresivitate etc., moderator fiind Anişoara Ştefănucă, managerul Centrului Judeţean de Cultură Prahova, după care va urma o seară tradițională românească, în cadrul căreia va fi prezentat un joc tradițional din Prahova, respectiv brâul.