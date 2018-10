Nicoleta Dumitrescu

Organizaţie autonomă, neguvernamentală, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri, în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova va organiza mâine un eveniment care a devenit deja o tradiţie în mediul afacerilor din judeţ. Este vorba despre Topul Firmelor Prahovene care, anul acesta, se va desfăşura sub semnul a două evenimente jubiliare, respectiv împlinirea a 25 de ani de când sunt premiate cele mai performante companii prahovene şi marcarea Centenarului Marii Uniri. Fiind vorba despre o ediţie jubiliară, firmele laureate vor primi însemne ale performanţei care vor fi acordate, anul acesta, în premieră. Totodată, reprezentanţilor firmelor care au avut o prezenţă constantă în top pe parcusul anilor trecuţi le va fi decernată şi distincţia jubiliară „Perpetuandi Servetis”, iar celor din companiile care au manifestat preocupări în domeniul responsabilităţii sociale şi a dezvoltării durabile – trofeul „Reverentia Vitae”. De asemenea, trofeul „Femeia de afaceri” va fi înmânat doamnelor care se află la conducerea companiilor care se situează pe primele locuri ale clasamentului. Fiind vorba despre cel mai important eveniment din acest an al Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, acţiunea va fi onorată de prezenţa a numeroase personalităţi, printre care se vor regăsi fostul preşedinte al României – Emil Constantinescu, oficiali reprezentând ambasadele a aproape 30 de ţări, parlamentari, miniștri, reprezentanți ai administrației centrale și locale, din mediul bancar, din sistemul cameral, atât din țară, cât și din străinătate. Despre importanţa evenimentului de mâine ne-a oferit informaţii Aurelian Gogulescu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, detalii pe care le prezentăm în continuare.