Fl. Tănăsescu

De expresia „Se mişcă țara” mulţi ştiu. Dar, ca să se mişte pădurea pare un lucru de domeniul hilarului, pe care doar în poveşti îl auzi…. Şi te întrebi: să crezi sau să nu crezi că arborii şi-au luat lumea în cap şi s-au mutat de pe raza Ocolului Silvic Vălenii de Munte, de exemplu, şi au poposit, de bună voie şi netăiaţi de nimeni, în curţile hoţilor sau în gaterele care debitează ilegal material lemnos furat ?

Să crezi, fiindcă arborii din pădurile Direcţiei Silvice Prahova – care administrează peste 91.000 de hectare de pădure ale statului şi alte aproximativ 21 de mii de hectare, proprietate privată – se mişcă! Ce-i drept, nu stau cu mâinile în sân nici angajaţii ocoalelor silvice prahovene, care, în echipe mixte pădurar/ jandarm/ poliţist, încearcă să pună stop furturilor din pădure.

Dar, să nu ne iluzionăm: tentative de sustragere a materialului lemnos au fost, sunt şi vor mai fi. Să vedem, însă, şi partea plină a paharului, nu numai a maşinilor ori a căruţelor umplute ochi cu cherestea de fag, stejar, jugastru şi alte specii! La nivel naţional şi, implicit, inclusiv în Prahova, sustragerile de material lemnos au cunoscut, cel puţin în prima jumătate a anului curent, un trend descrescător, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Şi asta, fireşte, datorită sus-amintitelor echipaje mixte pădurar/jandarm/poliţist. Ori a fiecăruia în parte, fiindcă maşinile şi căruţele care ies la drumul mare (şosea) sunt „întâmpinate” şi controlate, într-adevăr, de reprezentanţii celor trei instituţii amintite (Direcţia Silvică, Jandarmeria, Poliţia). În în schimb, în pădure, cine umblă după hoţii de lemne? Pădurarii! Personalul silvic care, potrivit directorului Direcţiei Silvice Prahova, Dragoş Gabriel Ciomag, cunoaşte, din punct de vedere numeric, un trend descendent. Mai la obiect, nu există suficient personal. Personalul silvic care, nu de puţine ori, este ameninţat sau chiar agresat cu topoarele.

Zeci de infracţiuni şi sute de contravenţii constatate de către personalul silvic prahovean

După cum ne-a precizat inginerul Ioan Domșa, din cadrul Direcţiei Silvice Prahova, în primele nouă luni ale acestui an, în pădurile administrate de către instituţie au fost constatate 79 de infracțiuni, valoarea pagubelor ridicându-se la peste 286 mii de lei. Mai există însă şi contravenţiile – 243 la număr ! – care au produs Direcţiei Silvice un prejudiciu de aproximativ 110 mii de lei. Este drept, potrivit interlocutorului nostru, au fost date hoţilor de lemne amenzi de aproape 700 de mii de lei. Se naşte, însă, întrebarea firească: Amenzile ca amenzile, dar cine umple golurile lăsate în pădurile în urma tăierilor ilegale? Cine acoperă volumul de masă lemnoasa tăiată ilegal, care se ridică, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie anul curent, la 865 de metri cubi? Păi cine altcineva, decât personalul silvic, în campaniile de împădurire derulate an de an, primăvara, în cadrul „Lunii pădurii”. Că doar nu contravenienţii amendaţi cu două mii de lei, trei mii de lei sau cinci mii de lei. Şi, cu atât mai puţin, infractorii care sunt închişi pentru furt de material lemnos, deşi ar fi o soluţie ca în contul orelor de muncă din care se scad zilele de puşcărie să fie puşi să planteze. În ceea ce priveşte timpul necesar ca un puiet de fag „înrădăcinat” în primăvara acestui an să ajungă la dimensiunile celui furat este inutilă întrebarea, nu ?

Inutilă precum răspunsul nu al unuia, ci al mai multor hoţi de lemne din zona Vâlcăneşti, care, întrebaţi de jandarmi şi pădurari de ce recidivează în tăiatul, căratul şi vândutul lemnului, au răspuns senin: „Fiindcă aşa ne câştigăm noi existența”. Mai era loc de o altă întrebare? Nu. Este, însă, loc de înăsprire a Legii nr. 171/2010 privind combaterea delictelor silvice? Da!

Mii de controale privind circulaţia materialului lemnos

Apropo de întrebarea dacă se mişcă pădurea, există, uneori, şi răspunsuri: Da. Da, fiindcă sus-amintitele echipaje mixte pădurar/jandarm/ poliţist au efectuat, în primele nouă luni ale acestui an, după cum ne-a precizat tot inginerul Ioan Domșa, aproape cinci mii de astfel de acţiuni. Lăsăm la o parte cheltuielile cu forţele angrenate în controlul circulaţiei materialului lemnos, timpul pierdut cu măsurarea (cubarea) lemnului din autoutilitare, autotrenuri, atelaje hipo etc. O fi, este adevărat, esenţial că au fost confiscaţi aproape 200 de metri cubi de material lemnos. Este important şi faptul că, în urma acestor razii care au avut ca obiect combaterea şi stoparea furturilor din pădurile Direcţiei Silvice Prahova, au fost date amenzi de aproximativ 81 de mii de lei. Dar, revenim la întrebarea pusă mai devreme: amenzile acestea vor face să crească mai repede puieții nou-plantaţi ? Acoperă o amendă un versant dezgolit ? Niciodată.

Da, pădurea se mişcă. Sau, mai corect spus, o mută de la locul ei firesc hoţii. Şi s-ar mişca până ar dispărea dacă nu ar ţine-o pe loc angajaţii Direcţiei Silvice Prahova, ai Jandarmeriei, ai Poliţiei.

Altfel, peste ani şi ani, ne permitem o exagerare, generaţiile viitoare ar putea vedea cum arăta pe vremuri o pădure doar la Muzeul Cinegetic de la Posada!