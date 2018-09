N. Dumitrescu

Plecând de la necesitatea de a avea un mediu cât mai curat, dar mai ales pentru a trage un semnal de alarmă asupra faptului că gunoaiele sunt aruncate la voia întâmplării, România se alătură, şi în acest an, campaniei lansată la nivel internaţional – “Let’s Do It!”. Campania organizată sub genericul “Ziua de Curăţenie Naţională” are loc astăzi, acţiuni de ecologizare fiind programate şi la nivelul judeţului Prahova, inclusiv în Ploieşti. În total, 45 de administraţii locale din judeţ au răspuns pozitiv la această campanie, până ieri fiind fiind mobilizaţi peste 8000 de voluntari. Plecând de la faptul că Ministerul Mediului este principalul partener instituţional al acestui eveniment, ministrul Graţiela Gavrilescu va participa chiar la acţiunile din Prahova, judeţul pe care îl reprezintă în Parlament ca deputat. Astfel, aceasta se va întâlni cu voluntari atât la Ploiești, dar şi din Băicoi, Berceni și pe Valea Cricovului, zona Urlați-Albești.

În România, ținta organizatorilor este mobilizarea a 1 milion de voluntari, care să participe, activ, la acțiunea de curățenie.

Anul acesta, în România, campania “Let`s Do It, Romania” a ajuns la cea de-a VI a ediţie. Ministerul Mediului este partenerul instituțional principal al evenimentului “Ziua de Curățenie Națională”, care va fi organizat astăzi. “Let’s do it, România!” face parte din acțiunea internațională “Ziua de Curățenie Globală – World Cleanup Day”, realizată sub egida “Let’s do it, World!” și a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu – UNEP.

Obiectivul World Cleanup Day de a mobiliza 5% din populația globului pentru a produce o schimbare reală de comportament din perspectiva gestionării corecte a deșeurilor este considerat cel mai ambițios proiect civic de mediu înregistrat vreodată la nivel mondial. În România, ținta organizatorilor este aceea a mobilizării 1 milion de voluntari, care să participe, activ, la acțiunea de curățenie. În acest context, Ministerul Mediului se implică, prin agențiile județene pentru protecția mediului, comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu, în buna desfășurare a acțiunilor de curățenie, pe întreg teritoriul țării. Pentru “Ziua de Curăţenie Naţională”, mobilizarea fost intensă şi la nivelul judeţului Prahova. Astfel, Primăria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonomă de Servicii Publice, a lansat provocarea cetăţenilor de la nivelul oraşului de a face parte din echipa locală de acțiune pentru „Let’s do it, Ploiești!”. Misiunea proiectului vizează mobilizarea cetățenilor din zonele în care au fost identificate deșeuri abandonate, a autorităților, a societății civile, a companiilor private pentru curățarea arealelor naturale din jurul localității, alături de reciclarea a cel puțin 30% din numărul de saci ce vor fi strânși. La nivelul municipiului Ploiești au fost identificate următoarele zone în care pot acționa voluntarii înscriși pentru colectarea deșeurilor abandonate: zona 1: Pădurea de pini, din vecinătatea căilor ferate de la gara de Vest; zona 2: str. Transformatorului – str. Livezilor; zona 3: Str. Lucernei; zona 4: Str. Drumul Sării – Str. Crângului. Conform detaliilor stabilite cu organizatorii, astăzi, începând de la ora 9.00, voluntarii se vor deplasa cu autobuzele SC Transport Călători Express SA către zonele propuse pentru curățenie în campania “Let’s do it, Ploiești!”, locul de întâlnire pentru voluntarii participanți fiind stabilit la Sala Sporturilor Olimpia. Şi pentru că ministerul pe care îl conduce este principala instituţie parteneră în cadrul acestui proiect, Graţiela Gavrilescu, în calitate de ministru al Mediului, va fi prezentă în Prahova, pentru a-i mobiliza pe voluntari. Aceasta se va întâlni cu voluntari din municipiul Ploiești și va fi prezentă la acțiunile de ecologizare și de educare a cetățenilor organizate în județul Prahova, şi în orașul Băicoi – albia râului Dâmbu; zona blocurilor din centrul orașului; cartierul Tufeni, precum și în comuna Berceni și pe Valea Cricovului, zona Urlați-Albești.

De precizat că, astăzi, milioane de voluntari din întreaga lume vor participa la acţiunile înscrise în lupta împotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu – deşeurile. Astfel, “World Cleanup Day” va începe astăzi, la ora 10,00, în Noua Zelandă, iar multitudinea de acţiuni de curăţenie va urma soarele prin 24 de fusuri orare şi se va încheia 36 de ore mai târziu în Hawaii. Obiectivul “World Cleanup Day” este de a mobiliza 5% din populaţia de pe mapamond pentru a produce o schimbare reală de comportament. Mişcarea “Let’s Do It, World!” – organizatorul evenimentului “World Cleanup Day” – a debutat în anul 2008, când Estonia a organizat prima Zi de Curăţenie Naţională şi a reuşit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din reţeaua internaţională Let’s Do It World! încă de la început, fiind a patra ţară care a organizat o acţiune naţională de curăţenie.