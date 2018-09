Luiza Rădulescu Pintilie

De câţiva ani, a prins viaţă în Prahova un proiect inedit ce reuneşte, sub frumoasa denumire a „Şcolii de Flori”, proiecte şi campanii educaţionale pentru „elevi” de toate vârstele, dar în special pentru copii şi tineri, al căror punct comun este arta florală. Ateliere de creaţie florală, tabere tematice, workshop-uri, campanii de plantare a mii de arbuşti încât lângă Ploieşti a fost înrădăcinată deja o tânără pădure s-au aşezat într-un catalog special de activităţi gândite să fie o alternativă reală de petrecere a timpului liber, de valorificare a îndemânării şi creativităţii, de dezvoltare a iubirii faţă de natură şi de frumuseţile ei – între care florile şi-au adjudecat de mult timp întâietatea celor mai de preţ „bijuterii”, de formare a unor deprinderi de manualitate şi a bucuriei de a face ei înşişi ceva care să îi reprezinte şi pe care, să recunoaştem, copiii şi tinerii şi le-au pierdut în concentrarea lor, până la dependenţă, de calculator, tabletă, telefon şi alte preocupări sedentare. Nu are rost să ne punem întrebarea dacă era nevoie de asemenea proiecte fiindcă avem deja răspunsul afirmativ numai dacă ne gândim la avertismentele medicilor, ale psihologilor, ale experţilor în educaţie şi dezvoltare personală referitoare la sedentarismul, la izolarea celor mai mulţi dintre copii şi tineri în lumea virtuală-cu consecinţe asupra dezvoltării lor fizice şi mentale, la ruperea lor de natură, de interacţiunea şi socializarea cu alţi copii şi tineri de vârsta lor, de preocupări care să le dezvolte îndemânarea, care să-i ajute să îşi formeze deprinderi, iar înşiruirea argumentelor ar putea continua şi de fapt le ştie orice părinte, orice bunic, orice educator. Le-a ştiut şi le ştie foarte bine şi cea care a gândit şi a dezvoltat întregul proiect al Şcolii de Flori, directorul Ileana Militaru şi le-au recunoscut valoarea şi utilitatea toţi aceia care au participat deja la activităţi realizate de Şcoala De Flori. Şi cu siguranţă la aceeaşi concluzie vor ajunge şi cei care se vor gândi poate să se orienteze, ca dascăli- de precizat că Şcoala De Flori are încheiat un parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, ca părinţi şi spre asemenea preocupări ale elevilor şi copiilor lor. O lecţie a „Şcolii Altfel” găzduită de Şcoala de Flori ar putea însemna o călătorie în lumea spectaculoasă a plantelor şi florilor, de la cele ştiute la cele mai exotice, dar şi în universul „secretelor”, al poveştilor adevărate şi al legendelor cu care Ileana Militaru îşi impresionează mereu mai micii ori mai marii învăţăcei. Şi ce copil nu ar fi încântat să îi ofere învăţătoarei, mamei sau bunicii coroniţa pe care a învăţat să o facă în cadrul unuia dintre atelierele florale organizate la Şcoala de Flori – o şcoală dacă nu unică la nivel naţional, în mod cert în Prahova. Iar „câştigul” e cu mult mai mare de atât, fiindcă bucuria şi învăţăturile unei asemenea lecţii nu se uită uşor, dimpotrivă şlefuiesc pentru întreaga viaţă ceva în mintea şi sufletul unui copil.

În aceste zile, toamna a venit nu numai calendaristic, ci şi din punct de vedere al noilor proiecte, şi la Şcoala de Flori. Primii care s-au aşezat în bănci sunt chiar „profesorii” ineditei şcoli, în cadrul unui atelier de prezentare a celor mai noi tendinţe ale artei florale internaţionale, susţinute de o tânără floristă din Olanda, Femke Lekv (în foto) – membră a unei familii cu tradiţie în cultivarea hortensiilor, specializată la o prestigioasă Şcoală de Design Floral – Institutul Boema Olanda şi laureată a numeroase competiţii de floristică. În acelaşi timp, a fost organizată o amplă expoziţie ce reuneşte zeci de specii de flori şi plante – de la orhidee la lămâi, hortensii şi difenbahia, de la cocotieri la campanulă şi guzmanii de diverse culori, de la ardei decorativi la aphelandre, ruscus, crăciuniţe (Euphorbia) şi ficusul Benjamin, cu ramurile şi frunzele lui plecate. Iar până mâine, la ora 14,00, porţile Şcolii de Flori (care funcţionează în comuna Lipăneşti, Satul Nou, nr.213 B) sunt deschise pentru cei care vor să viziteze (cu o programare la telefonul 0723/852820) expoziţia „florilor cu suflet”.