Doi dintre jucătorii echipei CS Cornu – Cristian Gavrilă şi Andrei Băcioiu – au debutat cu succes în Selecționata Buzăului, care a înregistrat cu o victorie în faţa propriilor suporteri, în meciul împotriva reprezentantei regionale a Irlandei, Region 2, scor 2-1, în cadrul Grupei 2 a fazei intermediare a UEFA Region’s Cup.

Gavrilă a fost chiar “remarcatul” partidei, de la el plecând golul unu al echipei noastre, şutul fabulos al acestuia din afara careului lovind încheietura barelor, de unde a revenit în teren la Ioniţă, care a împins mingea în plasă! Şi Băcioiu a avut o prestaţie apreciată, în faţa a peste 500 de spectatori prezenţi pe stadionul “Gloria”, unul cosmetizat serios pentru acest turneu – gazonul fiind înlocuit complet şi totul igienizat. În meciul cu Irlanda, golurile au fost înscrise de Ioniță, în minutul 50, și Modruz, care a marcat la prima atingere de minge după ce a intrat în teren. Pentru irlandezi a înscris Kelly în minutul 87.

În urma meciurilor din prim zi a turneului, selecționata care reprezintă România este liderul Grupei 2, cu trei puncte, urmată de selecționatele Angliei și Slovaciei, cu 1 punct, după ce au remizat în primul meci al zilei, scor 2-2.

Programul competiţiei:

19 septembrie

Region 2 (Irlanda) – West Slovakia (Slovacia) – stadion Gloria, ora 15:00

North Riding Football League (Anglia) – AJF Buzău – stadion Gloria, ora 19:30

22 septembrie

AJF Buzău – West Slovakia (Slovacia) – stadion Gloria, ora 17:00

North Riding Football League (Anglia) – Region 2 (Irlanda) – stadion Municipal Râmnicu-Sărat, ora 17:00

La turneul final se vor califica doar ocupantele primului loc din cele opt grupe intermediare. Aflată la ediția cu numărul 11, UEFA Regions Cup este o competiție dedicată echipelor practicante de fotbal amator, organizată de UEFA. Gazda turneului final va fi selectată de către forul european din rândul celor 8 echipe care vor obține calificarea. Turneul este programat în vara anului viitor. Cele 8 echipe care se vor califica la turneul final vor fi împărțite în două grupe de câte 4. Cele două formații care vor câștiga grupa din care fac parte se vor întâlni în finala competiției.

Lotul selecţionatei Buzăului pentru faza intermediară a UEFA Region’s Cup:

Portari: Marius Geantă (Victoria Munteni), Ionuț Guiu (CSM Râmnicu Sărat)

Fundași: Oprea Mădălin (SCM Gloria Buzău), Ionuț Istrate (CS Voința Lanuri), Cosmin Milea (CS Voința Lanuri), Ion Ștefan (CS Cornu), Georgian Vișteanu (AS Team Săgeata), Cristian Zaplaic (AS Team Săgeata)

Mijlocași: Georgian Bălan (AS Zărnești), Cristian Gavrilă (CS Cornu), Dragoș Ioniță (SCM Gloria Buzău), Gabriel Mihăescu (AFC Metalul Buzău), Mihai Modruz (AS Petrolul Berca), Ionel Voicu (AS Mont Pătârlagele)

Atacanţi: Constantin Pașa (AS Tricolorul Gălbinași), Sorin Butiseacă (AS Team Săgeata), George Băcioiu (CS Cornu), Mihai Babageanu (SCM Gloria Buzău)