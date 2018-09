Alimentele care alcatuiesc o dieta sanatoasa pentru inima, la nivel global, ar putea fi diferite fata de ceea ce credeau specialistii pana acum, sugereaza un studiu observational, prezentat la congresul ESC si publicat in ”Lancet”, conform eurekalert.org, citat de MedLive.ro

”Trebuie sa reconsideram alimentele considerate sanatoase pentru inima. De exemplu, prin studiul nostru, am demonstrat ca produsele lactate si carnea sunt benefice pentru inima, contrar recomandarilor dietetice actuale”, spune profesorul Salim Yusuf, autorul principal al studiului si directorul Institutului de Cercetare a Sanatatii Populatiei, de la Universitatea McMaster, din Hamilton, Canada.

Recomandarile privind dietele prin care sa fie evitate bolile cardiovasculare se bazeaza, in mare parte, pe studii efectuate acum zeci de ani, in tarile cu venituri ridicate. Adevarul este ca, in prezent, exista putine informatii cu privire la ce mananca oamenii din intreaga lume.

Prin acest studiu, cercetatorii si-au propus sa clarifice ce inseamna o dieta internationala moderna, care promoveaza sanatatea inimii si longevitatea. Astfel, a fost elaborata o dieta bazata pe alimente care, in studiile anterioare, au asociate cu un risc redus de deces, precum fructele, legumele, nucile, pestele, produsele lactate si carnea.

Participantii a 5 studii, adica peste 218.000 de persoane din 50 de tari au fost impartite in 5 grupe, in functie de calitatea dietei lor. Au fost evaluate riscurile bolilor cardiovasculare si ale decesului prematur prin comparatie dintre cei cu cea mai sanatoasa dieta, care au inregistrat 18 puncte, si cei cu cea mai nesanatoasa dieta, care au inregistrat 11 puncte.

”Cei care au optat pentru o dieta bazata pe fructe, legume, nuci, peste, lactate si carne au avut cel mai scazut risc de boli cardiovasculare si de moarte precoce. In ceea ce priveste carnea, am observat ca cea neprelucrata a avut cele mai multe beneficii. Rezultatele sugereaza ca ar trebui sa limitam cantitatea de carbohidrati rafinati pe care ii consumam si ca lactatele si carnea neprelucrata pot fi considerate parte a unei alimentatii sanatoase”, spune dr. Andrew Mente.

”Rezultatele noastre se aplica la nivel global!”, spune dr. Mahshid Dehghan.

Pentru a face acest studiu si a gasi o asociere intre calitatea dietei si bolile cardiovasculare, specialistii au analizat datele a 138.527 de persoane, cu varsta cuprinsa intre 35 si 70 de ani, fara afectiuni cardiovasculare. Mai apoi, au fost alesi 31.546 de pacienti diagnosticati cu boli cardiovasculare, 27,098 de pacienti care au suferit un atac de cord si 20,834 de pacienti care au suferit un accident vascular cerebral.

Perioada de monitorizare a fost de 9 ani, timp in care au fost inregistrate 6,821 de decese si 5466 de evenimente cardiovasculare majore, precum infarct miocardic, accident vascular cerebral, sau insuficienta cardiaca. In comparatie cu dieta cu cel mai mic scor, cea cu cel mai mare scor, declarata cea mai sanatoasa pentru inima, a fost asociata cu riscuri semnificativ mai mici de evenimente cardiovasculare majore.