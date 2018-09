Violeta Stoica

A trecut mai bine de un secol de când echipele medicale aleargă la cazurile care au nevoie de sprijin specializat, însă lucrurile nu sunt nici pe departe așa cum ar trebui să fie într-un stat european la 112 ani de la apariția acestui serviciu public.

Ambulanța are nevoie de salvare, iar aceasta trebuie să vină urgent! Situația este într-atât de dificilă încât în Prahova există câteva autospeciale care au și un milion de kilometri la bord! Mai mult decât atât, problema personalului a rămas una de avarie și, colac peste pupăză, nici măcar platforma de acces și staționare a ambulanțelor nu a fost reparată capital de la darea în folosință, adică de aproape 50 de ani!

Din punctul de vedere al dotării cu autospeciale de intervenție medicală, situația actuală s-ar putea îmbunătăți, pentru că până la finalul acestui an, Serviciul de Ambulanță Prahova ar putea să primească mașini noi, ceea ce ar conduce atât la o îmbunătățire a calității condițiilor de muncă pentru echipajele medicale, cât și a calității serviciilor destinate pacienților.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Prahova așteaptă cu sufletul la gură autospecialele de intervenție medicală promise în urma finalizării procedurii de achiziție, prima parte a acestora urmând să ajungă la finalul acestui an.

Situația actuală a parcului auto de la Ambulanța Prahova este total nesatisfăcătoare, existând în prezent șapte autospeciale de intervenție într-atât de folosite, din anul 2001, încât au ajuns să atingă un milion de kilometri la bord!

Potrivit declarațiilor managerului Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, SAJ dispune în prezent de 62 de ambulanțe, necesarul fiind de minimum 85, de altfel acesta fiind și numărul solicitat Ministerului Sănătății pentru îmbunătățirea condițiilor de intervenție la solicitările care vin de la pacienții din județul Prahova.

Dintre cele 62 de ambulanțe existente, doar 15 sunt mai noi de șase ani, ceea ce implică – periodic – trecerea prin service, pentru a le menține în stare de funcțiune și pentru a nu deveni pericole pentru echipajele medicale sau, mai ales, pentru pacienții transportați către unitățile medicale cu paturi. “De mai mulți ani suntem sub nivelul mulțumitor în privința parcului de ambulanțe, iar pentru cele existente întreținerea este costisitoare. Starea actuală a parcului auto poate să aibă consecințe grave. Prima dintre acestea ar fi faptul că ambulanțele ajung să fie scoase din circuit mult timp pentru reparații, însă nu numai acest lucru ar fi grav. Nu doar că se defectează des, însă nu se poate pune în pericol nici viața echipajului și cu atât mai puțin viața pacientului. Ca atare, cu mai puține mașini valide, cu atât mai mari sunt timpii de așteptare din partea bolnavului, pentru intervenție. Oamenii ne reproșează acest lucru, și există situații în care la unele intervenții din mediul rural crește timpul de răspuns la solicitare de la circa 20 de minute la circa 35 de minute”, ne-a declarat managerul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, medicul Daniel Nicolae.

Gura de oxigen și schimbarea condițiilor atât pentru echipaje, cât și pentru pacienți, ar putea veni cel mai devreme spre finalul acestui an, respectiv în luna decembrie.

De altfel, spre finalul lunii august, secretarul de stat Raed Arafat anunța finalizarea licitației pentru ambulanțele de urgență, ceea ce ar însemna că primele ambulanțe de tip B ar urma să ajungă la serviciile de ambulanță din țară și la SMURD în cursul acestui an. „Până la sfârșitul acestui an vor fi livrate aproximativ 500 de ambulanțe de urgență, urmând ca livrările să continue și anul viitor, începând cu luna ianuarie. Un total de 1.309 ambulanțe de tip A, B și C urmează a fi livrate în cadrul prezentului proiect finanțat prin POR, accesând fonduri europene nerambursabile (935 ambulanțe de urgență tip B, dintre care 600 destinate serviciilor de ambulanță și 335 SMURD, 132 de ambulanțe de urgență tip C dintre care 81 destinate serviciilor de ambulanță şi 51 destinate SMURD și 242 ambulanțe de transport de tip A destinate serviciilor de ambulanță)”, a prezentat situația secretarul de stat Raed Arafat.

Platforma de acces şi staţionare ambulanţe, nereparată capital de 50 de ani!

Fiindcă demersurile pentru reparararea platformei de acces și de staționare a ambulanțelor, de la sediul SAJ Prahova de pe Șoseaua Vestului nr 24, au fost făcute de mai multă vreme, acum trebuie refăcută documentația pentru efectuarea lucrărilor. În prezent este în derulare procedura de achiziție pentru încheierea contractului de proiectare și execuție a platformei destinate ambulanțelor, care nu a fost reparată capital niciodată, de la darea în folosință care a avut loc în anul 1970. Au fost făcute doar reparații în regie proprie, ocazionale, ceea ce a condus, în timpul scurs de la darea în folosință, la apariția de denivelări și de coroziuni ale betonului platformei respective. Gropile au fost plombate de-a lungul timpului, însă zonele impracticabile accesului cu ambulanțele au reapărut, fiind nevoie de reparații capitale.

“Repararea acestei platforme duce la îmbunătățirea accesului și parcării ambulanțelor, la reducerea riscului de deteriorare a sistemelor de suspensie ale autosanitarelor, la colectarea și evacuarea apelor pluviale și la igienizarea cu ușurință a spațiilor de parcare”, se precizează în caietul de sarcini al achiziției.

La dotarea deficitară cu ambulanțe și la condițiile din curtea SAJ Prahova se mai adaugă – în continuare – lipsa de personal, acum fiind acoperit doar 60% din normativul aprobat de Ministerul Sănătății, pentru că nu sunt bugetate toate posturile și, implicit, nu se pot organiza concursuri pentru ocuparea acestora.