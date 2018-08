Secretarul de stat, Raed Arafat, a anunţat că până la sfârşitul acestui an urmează să fie livrate circa 500 de ambulanţe de urgenţă, iar Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) va încheia mai multe acorduri cadru pentru ambulanţe de urgenţă tip B, potrivit Mediafax.

Totodată, licitaţia pentru ambulanţele de tip C este în curs de finalizare, a adăugat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, într-o postare pe Facebook.

” IGSU urmează să finalizeze semnarea acordurilor cadru pentru ambulanţele de urgenţă de tip B 4×2 şi 4×4. Licitaţia a fost finalizată iar primele ambulanţe de tip B pentru Serviciile de Ambulanţă şi SMURD urmează să ajungă în cursul acestui an. În curs de finalizare se află şi licitaţia pentru ambulanţele de tip C. Până la sfârşitul acestui an vor fi livrate aproximativ 500 de ambulanţe de urgenţă urmând ca livrările să continue şi anul viitor începând cu luna ianuarie”, a anunţat Raed Arafat, pe reţeaua de socializare.

Arafat a mai spus că proiectul „include şi alte dotări specifice intervenţiilor medicale de urgenţă pentru care licitaţiile urmează a fi derulate un exemplu fiind ambulanţele de terapie intensivă mobilă pentru nou născuţi. Noile ambulanţe vor înlocui parcul învechit al serviciilor de ambulanţă şi SMURD în care majoritatea ambulanţelor au fost achiziţionate în anii 2007/2008”.