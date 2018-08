Petre Apostol

De la începutul acestui an, antrenorul ploieştean de judo Dan Telearcă se ocupă de pregătirea lotului naţional al statului Nepal. Primul român care şi-a luat atestat de antrenor internaţional, în 2006, Dan Telearcă face parte dintr-un program al Federaţiei Internaţionale de Judo prin care se încearcă dezvoltarea judoului în ţări cu resurse reduse. Înainte de delegarea sa la lotul din Nepal, antrenorul ploieştean a mai fost desemnat, anterior, să facă parte din cadrul Centrului Olimpic al Africii, organizat în Maroc, în 2007, precum să coordoneze şi centrele din Sierra Leone, Zambia, Palestina. Iar în această perioadă a reuşit să califice cinci sportivi la Jocurile Olimpice, la ediţiile din Beijing (2008) şi Londra (2012).

După mai bine de jumătate de an de pregătire, antrenorul Dan Telearcă a putut să-şi testeze pe tatami într-un concurs internaţional sportivii de care se ocupă la lotul naţional al Nepalului. Echipa statului situat la cea mai mare altitudine din lume a luat parte la un turneu internaţional în Thailanda, disputat la Bangkok, la care au fost prezente 14 naţiuni, Nepal încheind pe locul al treilea în clasamentul pe medalii, cu două medalii de aur şi câte o medalie de argint şi de bronz. Pe primele poziţii s-au situat Thailanda şi Japonia.

Dintre elevii antrenorului Dan Telearcă, Indra Bahadur Shrestha a câştigat concursul la categoria 66 kg masculin, în vreme ce Manita Shrestha Pradhan (cel mai bine clasată sportivă din Nepal în clasamentul internaţional) s-a impus la feminin, la categoria 57 kg. În plus, Punam Shrestha a adus delegaţiei o medalie de argint la categoria 78 kg feminin, iar Devika Khadka a completat palmaresul echipei nepaleze cu o medalie de bronz la categoria 52 kg feminin.

Antrenorul Dan Telearcă va sosi aproape de ţară, săptămâna aceasta, deoarece va fi prezent cu reprezentativa din Nepal la etapa de Grand Prix organizată în capitala Ungariei, Budapesta, competiţie care face parte din IJF World Judo Tour, la care participă 90 de ţări de pe cinci continente, printre care şi România. Pentru reprezentativa antrenorului ploieştean competiţia contează şi ca o bună pregătire în vederea Jocurilor Asiei, care vor avea loc săptămâna viitoare, în Indonezia.