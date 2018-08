Luiza Rădulescu Pintilie

La ceasul toamnei când după tradiţie se adună roade şi se fac bilanţuri, doctorul inginer Daniela Marcu are cel puţin şapte motive de mulţumire. Toate aşezate sub semnul aceleiaşi pasiuni: cuvântul scris. După o carieră solidă în domeniul ingineriei chimice, după numeroase brevete de invenţie şi studii de specialitate publicate în reviste româneşti şi din străinătate, şi-a reorientat resursele creative şi energia către un fel de apostolat al unui altfel de educator, care ştie cum să deschidă mintea şi sufletul nu numai al celor care sunt la vârsta descoperirii şi apoi a şlefuirii cunoştinţelor despre ceea ce îi înconjoară, ci şi a părinţilor, a bunicilor şi chiar a dascălilor. A început cu … începutul – alfabetul, realizând trei cărţi reunite sub un titlu sugestiv -Melc codobelc, apoi a adăugat în matematica scrierilor sale două cărţi destinate elevilor din clasele V-VIII -Algebra Pas cu Pas şi Geometria Pas cu Pas, ce reunesc în paginile lor noţiuni teoretice (definiţii, de exemplu), exerciţii rezolvate, teste de inteligenţă, dar şi modele de subiecte pentru candidaţii care vor susţine evaluări naţionale. În alte două cărţi- Stropi de dor şi Picuri de suflet- autoarea a aşezat amintiri din vacanţele copilăriei sale la bunici, dar şi emoţia unor versuri pentru tineri şi adulţi. Ultimele patru cărţi vor avea lansarea oficială în cursul lunii septembrie, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga” şi de atunci începe drumul lor către aceia cărora le sunt adresate cu atât de mult suflet.