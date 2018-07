Preşedintele Fundaţiei Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii, Dafin Mureşanu, a declarat în urmă cu câteva zile că, în ultimii 25 de ani, vârsta la care poate apărea un accident vascular a scăzut semnificativ, iar acest lucru poate fi prevenit numai printr-o viaţă mai bine controlată, potrivit Agerpres.

„A scăzut mult, semnificativ, în ultimii 25 de ani vârsta la care poate apărea un accident vascular. Problema corectă ar fi cum ar trebui să trăim şi ce ar trebui să facem în fiecare zi ca să prevenim acest lucru. Numai prin viaţă mai bine controlată putem face acest lucru şi asta este foarte greu, pentru că, dacă observaţi, s-a schimbat întregul profil al existenţei. În ultimii 30 de ani, există atâtea schimbări socio-psihologice încât umanitatea nu a avut capacitatea să le absoarbă. (…) Astăzi, când eşti în situaţia de a putea fi abordat instantaneu, când se doreşte un răspuns instantaneu, dinamica proceselor poate a crescut de 100 de ori. Toată această presiune enormă profesională, socială, psihologică, mentală, asupra fiinţei umane nu a putut fi absorbită. În timp, ai nevoie de mecanisme adaptative, societatea nu s-a preocupat decât de performanţă şi competiţie, ceea ce a dus la creşterea climatului de tensiune dintre oameni şi a dus la o perturbare profundă a însăşi esenţei vieţii noastre”, a spus Dafin Mureşanu, profesor doctor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca. El a adăugat că la aceste noi condiţii oamenii trebuie să se adapteze şi să creeze reguli care să îi ajute.

„Sănătatea nu e un sport de masă, până la urmă. Salvarea este individuală, depinde în ce măsură fiecare reuşeşte să înţeleagă pericolul şi să încerce să se protejeze, să îşi modifice viaţa. Altfel – nicio şansă”, a menţionat el. Dafin Mureşanu a mai afirmat că pentru a preîntâmpina accidentul vascular ar trebui făcute controale periodice, pentru că nu există mari semne care să anunţe dinainte că acesta ar putea avea loc. „Controlul ar trebui făcut oricum. De foarte multe ori nu avem mari semne, hipertensiunea arterială se dezvoltă, de exemplu, silenţios şi de multe ori fiind prea ocupaţi nici nu băgăm de seamă până când intervin nenorocirile. Ar trebui făcute aceste controale periodice care sunt foarte bune, mai multă perioadă dedicată unei introspecţii, să fim puţin mai meditativi, să ne mai oprim din vijelia vieţii, asta cred că ne-ar ajuta foarte mult. E foarte important astăzi să formulăm lucruri simple pentru populaţie, ca ea să înţeleagă, şi, în cadrul programului ‘Acţiunea prioritară în protocolul prespitalicesc’, pentru a găsi o soluţie mai bună de a aduce pacientul la timp şi a alarma sistemul de urgenţă, am încercat să creăm un algoritm”, a spus Mureşanu. La Eforie Nord are loc, de vineri până duminică, cea de-a opta ediţie a Cursului European de Neuroreabilitare – RoNeuro Brain Days, care reuneşte academicieni, profesori şi cercetători de top, medici neurologi, care descoperă şi dezbat cele mai recente noutăţi din cercetarea ştiinţifică neurologică apărute la nivel mondial.

Manifestarea ştiinţifică este organizată de Fundaţia Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii împreună cu Societatea de Neurologie din România şi Academia de Ştiinţe Medicale din România, precum şi un consorţiu internaţional de universităţi.