Andrei Nicolae, Deputat PSD Prahova

În perioada 14 – 17 iunie, la Neptun a avut loc ediția din acest an a Școlii de Pregătire Politică a Organizației de tineret a Partidului Social Democrat. Din Prahova au participat 11 delegați din Vălenii de Munte, Câmpina (printre care și consilierul municipal Andrei Duran) și Ploiești.

Pe parcursul celor 3 zile, dezbaterile s-au îmbinat cu distracția, în organizarea impecabilă a Organizației de tineret social democrate din Constanța, condusă de Nicu Roșu.

Pentru al doilea an consecutiv, am avut onoarea să fiu moderatorul discuțiilor din cadrul seminarului “Nou în TSD – echipa TSD” în cadrul căruia am discutat despre planul de carieră al tinerilor în PSD și despre aspecte ce țin de ideologia de stânga. Formatul discuțiilor a fost unul foarte interactiv, iar invitații, doamnele senator Ecaterina Andronescu și Gabriela Crețu, și domnii deputați Florin Manole și Andrei Pop, au adus exemple motivaționale din propriul lor parcurs politic. La celelalte ateliere de lucru desfășurate în paralel au fost abordate teme de mediu, comunicare, legislația muncii, alegeri europene și drepturi și libertăți cetățenești.

La deschiderea oficială a evenimentului au fost prezenți membrii Biroului Permanent Național al PSD, inclusiv președintele partidului Liviu Dragnea, precum și numeroși deputați și senatori ai principalului partid de guvernământ. Premierul Viorica Dăncilă, miniștrii Eugen Teodorovici și Radu Oprea au avut discuții cu tinerii într-un cadru informal în seara de sâmbătă, 16 iunie.