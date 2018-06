Campania de promovare a învăţământului dual la nivelul judeţului Prahova a început deja să aibă rezultate. Liceul Tehnologic “Anghel Saligny din Ploieşti a anunţat că, pe data de 15 iunie, debutează înscrierile în prima clasă în sistem dual creată în cadrul liceului, cu sprijinul Adient Trim Ploiești – companie specializată în tapiţerii auto premium și unul dintre primii inițiatori ai învăţământului dual în România. La înscrieri – care se pot face până în data de 19 iunie – sunt așteptați elevii absolvenți ai ciclului gimnazial. Clasa, a cărei programă este dedicată industriei textile şi pielărie, are disponibile 20 de locuri.

Elevii care se vor înscrie în această clasă vor primi, la absolvirea celor trei ani de studiu, calificarea de confecționer produse textile. Pe lângă aceasta, ei vor beneficia de stagii de practică în cadrul fabricii de tapițerii auto Adient, aflată în Parcul Industrial Ploieşti, sub îndrumarea angajaților acesteia. În plus, vor primi burse lunare în valoare de 400 de lei și vor avea garanția unui loc de muncă sigur, după absolvire, în cadrul companiei menţionate.

Învățământul dual se adresează absolvenților clasei a VIII-a, are o durată de cel puțin 3 ani și o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic. Elevii din învățământul dual beneficiază de susținere financiară acordată de la bugetul de stat, prin intermediul Programului național de protecție socială „Bursa profesională”.

S-a menţionat că absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, de asemenea, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională prin învățământ dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale, astfel încât și aceștia pot beneficia de cursurile clasei inițiate de Adient Trim Ploieşti.