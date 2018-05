Bogdan Chitic

Echipa de baschet seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiești a ratat calificarea la turneul final al Ligii 1, dar orașul nostru va avea doi reprezentanți la întrecerea de la finalul acestei luni, care va stabili numele celor două echipe promovate în Liga Națională. Este vorba despre Adrian Movileanu (24 ani) și Andrei Damian (23 ani), componenți de bază ai celor de la CS Cuza Sport Brăila – formație care a câștigat faza semifinală a Ligii 1, cu un bilanț general de 10-4, devansând, în chiar ultima etapă, pe Știința București, grupare ce a petrecut cele mai multe săptămâni la vârful ierarhiei, în 2018.

Jucători descoperiți și crescuți la Clubul Sportiv Școlar Ploiești, sub comanda profesorului Marian Hartman, Movileanu și Damian au făcut parte din programul Academiei CSU Asesoft, însă doar primul și-a trecut în palmares titlul de campion al României, din 2012 și până în 2015. După desființarea fostei multiple campioane a Ligii Naționale, Movileanu a făcut parte din proiectul CSM Ploiești, în sezonul 2015-2016, la capătul căruia formația municipalității promova în Liga Națională, iar Damian a continut să evolueze în prima divizie, în tricoul celor de la SCM U Craiova. Ultimele două ediții de campionat i-au găsit pe cei doi foști coechipieri de la CSȘ Ploiești în angrenajul „piraților” din Brăila, sub comanda fostului antrenor secund de la CSM, Cătălin Ștefănescu.

În actualul sezon, Movileanu și Damian se numără printre cei mai buni marcatori ai brăilenilor, care se vor lupta cu Știința București, Aurel Vlaicu București și ABC Athletic Constanța, pentru unul dintre cele două locuri calificante în Liga Națională. Cel mai probabil, turneul final al Ligii 1 se va desfășura în „Arena de Baschet”, din Capitală, în perioada 27-29 mai, Federația Română de Baschet urmând să anunțe, în zilele următoare, gazda și programul întrecerii. De menționat că alți jucători ploieșteni și prahoveni prezenți în Liga 1, la CSO Voluntari – Vlad Dumitrescu, Vladimir Biasutti, Mircea Neagoe și Andrei Ene – au încheiat faza semifinală pe locul 6, ratând la mustață prezența în Final Four.