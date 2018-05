Luiza Rădulescu Pintilie

Înscrisă în şirul cifrelor considerate pozitive, cifra şase este asociată cu responsabilitatea, familia, stâlpul de susţinere. Şi fiecare dintre aceste semnificaţii are, într-un fel, acoperire şi în ceea ce reprezintă astăzi Centrul de Limbi Străine Belle Languages din Ploieşti, ajuns în cel de-al şaselea an de existenţă.

Data sa de „naştere” – 11 mai – se confundă cu cea a iniţiatoarei şi coordonatoarei acestui centru, tânăra Constanţa Ruşinaru, trecând dincolo de un proiect de suflet şi devenind un pol educaţional important pentru comunitate, dovadă recunoaşterile naţionale şi internaţionale, dar şi pentru fiecare cursant în parte. Sintetizând misiunea pe care şi-a asumat-o chiar de la început acest centru, directorul său, Constanţa Ruşinaru, ne spunea: ”Încercăm să le deschidem oportunităţi copiilor noştri, să le «construim» CV-uri şi să îi îndrumăm pe calea cea bună în care educaţia de calitate şi bunul simţ fac diferenţa”.

O retrospectivă a activităţii desfăşurate în cei şase ani şi a performanţelor obţinute nu ar încăpea, cu siguranţă, în multe pagini de ziar. De aceea, vom face referire doar la câteva dintre cele mai recente argumente ale onorantului nivel educaţional şi partenerial atins care, fără îndoială, face trimitere şi la acumulările de până acum, dar mai ales la deschiderile viitoare. Astfel, importantului fond de carte străină – beletristică şi suporturi de curs – deţinut de biblioteca acestui centru, însumând peste 5000 de volume, i s-a adăugat recent o valoroasă donaţie din partea firmei Serapis S.A. – un constant partener în ultimii ani – reunind ultimele apariţii editoriale ale unor prestigioase edituri: National Geographic Learning (întreaga colecţie Close-up,Life, 21st Century Reading, 21st Century Communication şi Reading Explorer), precum şi materiale actualizate şi modificate în conformitate cu noile cerinţe ale examenelor Cambridge English YLE – Fun for Starters /Fun for Movers/ Fun for Flyers şi StoryFun – ale Cambridge University Press. De asemenea, aceeaşi firmă va acorda două burse de studiu unor copii cu rezultate foarte bune la învăţătură dar cu posibilităţi financiare limitate, aceştia având astfel şansa să aprofundeze studiul limbii engleze în cadrul Centrului de Limbi Străine Belle Languages pe durata întregului an şcolar, beneficiind de suporturile de curs necesare şi de acoperirea taxelor de susţinere a examenelor Cambridge. Constanta participare la concursuri naţionale şi internaţionale a fost îmbogăţită şi ea prin prezenţa, în luna aprilie, a cursanţilor centrului la două competiţii organizate de către British Council şi Cambridge English.

Cel dintâi (Our Future Competition), organizat la nivel internaţional, a lansat elevilor participanţi provocarea de a-şi imagina posibile întrebări în cadrul examenelor Cambridge, iar cel de-al doilea (Cambridge FUN Skills Character Competition) – să creeze un personaj „principal” al unui viitor suport de curs destinat studiului limbii engleze.

În acelaşi timp, în cadrul parteneriatului cu British Council, centrul ploieştean a fost prezent la două evenimente editoriale – lansarea cărţii „Maya the Mouse”, scrisă de Daniel Kearvell – CEO DHL România, banii obţinuţi din vânzarea volumului urmând să aibă o destinaţie caritabilă, în beneficiul asociaţiei „Te Aud România” şi întâlnire cu autorul bestsellerului „Furia Roşie”, Pierce Brown.

6 ani – responsabilitate, stâlp de susţinere, familie. Nici calitatea, nici performanţa, nici excelenţa nu pot exista în afara responsabilităţii, aşa cum nu pot exista în afara unui stâlp de susţinere puternic în jurul căruia să se poată ridica, trainică, întreaga construcţie. Iar de şase ani, Centrul de Limbi Străine Belle Languages s-a construit cărămidă cu cărămidă, cu ştiinţă, dar şi cu spiritul cald, apropiat, al familiei care reuneşte echipa managerială, profesorii, cursanţii, elevii şi instituţiile partenere.