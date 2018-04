F. T.

Vedeți prea mulți polițiști, zilele acestea, în intersecții ? Nu-i înjurați ! Sunt prea mulți jandarmi în preajma bisericilor ? Nu fiți mai catolici decât Papa, întrebându-vă “Ce caută și ăștia pe-aici, că nu-i meci de fotbal, este slujbă religioasă ?”. Sunt autospeciale de pompieri în preajma locului în care vă rugați la Cel de Sus să vă ocrotească “de foc, de cutremure, de revărsări de ape”, cum zice preotul în biserică ? Nu, nu arde nimic, dar nu se știe niciodată…

Da, nu se știe niciodată de unde vine ghinionul, de la te miri ce se iscă o vrajbă care degenerează în bătaie. Nu se știe niciodată ce ,,aroganță” face, pe Valea Prahovei, vreun șofer „șmecher”, care o ia pe contrasens, pentru a depăși coloana de mașini (care, cu siguranță, se va forma zilele acestea), și intră în dumneavoastră, cel care șofați ca un om normal. Acestea sunt motivele pentru care, exagerând un pic, la tot pasul veți întâlni fie jandarmi, fie polițiști, fie pompieri, fie polițiști locali.

De exemplu, Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova asigură, începând de astăzi și până luni, inclusiv, paza a 55 de biserici din Ploiești, Câmpina, Urlați, Plopeni, Măneciu, Puchenii Mari, Bărcănești și alte localități. În total, sunt angrenați 420 de oameni ai legii de la jandarmeria prahoveană, iar dintre aceștia 70 sunt dislocați pe Valea Teleajenului și Valea Doftanei.

Și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova va disloca, în noaptea de Înviere, în 19 localități prahovene, tot atâtea autospeciale, cu aproape o sută de pompieri. Și, ca în fiecare an, în perioada de dinaintea Sărbătorilor Pascale, personalul clerical a fost “instruit” de către personalul specializat al instituției cum să procedeze în cazul în care, Doamne ferește!, arde și altceva în afară de flacăra lumânării… Cât privește bisericile sau mănăstirile la care salvatorii vor fi prezenți , acestea sunt, după cum ne-a precizat purtătorul de cuvânt al instituției, maior Florin Chivu, cele cu aflux mare de credincioși din Ploiești, Bărcănești ( Mănăstirea Ghighiu), Sinaia, Vălenii de Munte, Bușteni, Apostolache, Izvoarele etc.

Trenurile care tranzitează Valea Prahovei vor fi, de asemenea, patrulate de efective suplimentare din cadrul Serviciului Județean de Transporturi Prahova. Potrivit precizărilor pe care ni le-a făcut comandantul acestuia, comisarul șef Mădălin Stroe, “poliția de transporturi feroviare, cum mai este cunoscută, a început încă din după-amiaza zilei de joi, 5 aprilie, să patruleze în trenurile de marfă și de călători, precum și în autogări, în special în cele de pe Valea Prahovei”.

În ceea ce privește poliția prahoveană, aceasta acționează până luni inclusiv, cu peste trei sute de oameni. În plus, șapte dispozitve radar vor fi amplasate pe șoselele din județ, pentru a-i trage la timp pe dreapta pe vitezomani.