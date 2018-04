N. Dumitrescu

După aproape patru ani de la inaugurare, s-a găsit o soluţie pentru ocuparea tuturor celor 50 de paturi existente la Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice din Fîntînele – prima instituţie de acest tip construită în ultimii peste 20 de ani. Deşi acest centru oferă condiţii la standarde europene, foarte puţini vârstnici prahoveni s-au arătat interesaţi să-şi petreacă restul vieţii aici, “popularea” acestuia fiind, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova, o adevărată problemă, în contextul în care, acum doi ani, erau doar doi beneficiari ai serviciilor acestei instituţii. În momentul de faţă sunt 14 beneficiari, iar DGASPC Prahova a identificat, până la urmă, şi soluţia ca acest centru să fie funcţional la capacitate maximă. Anunţul a fost făcut ieri, în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Prahova, de către directorul instituţiei, care a precizat că s-au derulat demersurile necesare, la forurile centrale, astfel încât acest centru să fie transformat într-un complex de servicii sociale, pentru a putea fi primite şi persoane cu dizabilităţi, întrucât sunt solicitări în acest sens.

Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Prahova de ieri s-a aflat şi proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a asistaţilor din Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice – pensionari din Fîntînele. Acesta va fi în valoare de 2.438 de lei pe lună, până acum fiind de 2.344 de lei. Conform legislaţiei în vigoare, “Costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile județene, în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite, și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor. Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului”.

Odată cu aprobarea acestei hotărâri a fost readusă în discuţie, însă, o altă problemă a acestui centru, respectiv “popularea” instituţiei, având în vedere faptul că, după doi ani de la inaugurare, în toamna anului 2014, doar doi prahoveni solicitaseră să-şi petreacă restul vieţii în acest centru. “A fost nevoie de majorarea costului mediu lunar de întreţinere a asistaţilor din centrul de la Fîntînele pentru că au fost înregistrate costuri majorate de cheltuieli la acest centru, inclusiv în ceea ce priveşte salariile celor 19 angajaţi. Totodată, având în vedere că, în continuare, sunt prea puţini cei care beneficiază de serviciile acestui centru, în momentul de faţă fiind ocupate doar 14 paturi din 50, aş vrea să precizez faptul că am identificat o soluţie prin care această instituţie să funcţioneze la capacitate maximă. Concret, am demarat procedurile necesare, la forurile centrale, în vederea transformării centrului într-un complex de servicii sociale, astfel încât să fie primite şi persoane cu dizabilităţi, pentru că sunt cereri în acest sens”, a declarat Viorel Călin, directorul DGASPC Prahova.

De menţionat că, dintre cele 14 persoane care au ales să-şi trăiască restul vieţii în acest centru, doar una singură şi-a putut permite să acopere, integral, costul mediu lunar de întreţinere, de 2.344 de lei cât a fost până acum, fiind ajutată de către aparţinătorii legali. În cazul celorlate 13 persoane, li se reţine procentul de maximum 60% din pensie, completarea sumei fiind făcută de la bugetul administraţiei judeţene, având în vedere că acestea sunt persoane singure, fără aparţinători.

Directorul DGASPC Prahova a mai precizat că instituţia de la Fîntînele va funcţiona în noua formulă, de Complex de servicii sociale, cel mai probabil din luna iunie, după obţinerea tuturor aprobărilor necesare de la Bucureşti. Iar costurile lunare pentru persoanele cu dizabilităţi care ar urma să fie primite aici vor fi altele, separat de cele stabilite pentru persoanele vârstnice, care deja sunt beneficiare ale serviciilor centrului.

* * *

Centrul de la Fîntînele a fost inagurat în toamna anului 2014, fiind prima investiţie de acest gen din Prahova din ultimii peste 20 de ani. Realizarea acestei investiții a fost gândită din anul 2007, dar planurile s-au mişcat greoi, în sensul că sumele au fost aprobate în 2011, iar lucrările au fost întârziate doi ani din cauza contestațiilor la licitații.

Instituţia a fost prevăzută să asigure cazare pentru 50 de persoane vârstnice, construcţia fiind realizată la stadarde europene. Camerele sunt prevăzute cu două paturi şi grup sanitar propriu, clădirea fiind dotată cu cabinet medical, o cameră specială de relaxare, o alta pentru terapie în grup, inclusiv cabinete de fizioterapie, de energoterapie şi de recuperare, dar şi un salon pentru “activităţi sociale şi de relaxare”, fiecare cameră fiind prevăzută şi cu televizor. De asemenea, centrul include, în interior, şi o capelă, iar pentru servirea mesei există spaţii speciale.