SERIA NORD, etapa a XVI-a

Voinţa Gornet – Voinţa Livadea 1-1

Avântul Bertea – AS Podenii Noi V.Dulce 5-2

Victoria Olteni – AS Găgeni 1-4

Luceafărul Drajna – Flacăra Mălăieşti 4-2

Tineretul G.Vitioarei – Progresul Aluniş 4-4

AS Podenii Vechi – Gloria Vâlcăneşti 3-1

Voinţa Vărbilău – Voinţa Măgurele 5-0

Clasament

1. AS Găgeni 15 9 2 4 40-25 29

2. Voinţa Măgurele 15 9 2 4 32-35 29

3. Voinţa Vărbilău 15 9 1 5 32-20 28

4. AS Podenii Vechi 15 8 3 4 40-30 27

5. Voinţa 2009 Gornet 15 7 3 5 50-34 24

6. Avântul Bertea 15 6 6 3 28-22 24

7. Tineretul G.Vitioarei 15 7 3 5 31-27 24

8. Flacăra Mălăieşti 15 7 3 5 31-28 24

9. Luceafărul Drajna 15 7 2 6 39-29 23

10. Gloria Vâlcăneşti 15 6 3 6 32-24 21

11. Voinţa Livadea 15 4 4 7 26-45 16

12. Victoria Olteni 15 3 3 9 25-35 12

13. Progresul Aluniş 15 3 2 10 20-34 11

14. AS P.Noi V.Dulce 15 1 1 13 16-54 4

Etapa viitoare (7 aprilie): Voința Livadea – Avântul Bertea, AS Podenii Noi Valea Dulce – Victoria Olteni, AS Găgeni – Luceafărul Drajna, Flacăra Mălăiești – Tineretul Gura Vitioarei, Progresul Aluniș – AS Podenii Vechi, Gloria Vâlcănești –Voința Vărbilău, Voința Măgurele – Voința Gornet.

SERIA SUD, etapa a XIX-a

CS Brazi 2 – AS Potigrafu 3-3

Muntenii Câmpina – Tineretul P.Burchii 5-3

Muntenia Blejoi – AS Româneşti (joc amânat)

NG Brătăşanca – Prahova Nedelea 3-4

CS Cornu 2 – Unirea Călineşti 2-0

CS Măneşti – Sportul Câmpina 2-5

Avântul Măgureni – CS Brazi Popeşti 3-1

Stejarul Goruna – Unirea Brăteşti 3-0

Clasament

1. Sportul Câmpina 18 15 1 2 57-17 46

2. AS M.Câmpina 2016 18 13 1 4 56-30 40

3. AS Româneşti 17 12 0 5 68-35 36

4. Avântul Măgureni 18 11 3 4 42-29 36

5. Prahova Nedelea 18 10 2 6 53-34 32

6. Stejarul G.C.Mislii 18 8 4 6 45-40 28

7. Tineretul P.Burchii 18 8 2 8 40-43 26

8. CS Brazi Popeşti 18 7 4 7 41-34 25

9. AS Potigrafu 18 7 3 8 43-46 24

10. CS Măneşti 2013 18 7 2 9 32-44 23

11. CS Cornu 2 18 7 1 10 38-51 22

12. AS Muntenia Blejoi 17 5 3 9 37-44 18

13. CS Brazi 2 18 5 3 10 26-49 18

14. U.Călineşti 2016 18 4 3 11 29-42 15

15. NG Brătăşanca 18 4 1 13 31-64 13

16. Unirea Brăteşti 18 2 3 13 21-57 9

Etapa viitoare (7 aprilie): Unirea Brătești – AS Potigrafu, Tineretul Poienarii Burchii – CS Brazi 2, AS Românești – AS Muntenii Câmpina, Prahova Nedelea – AS Muntenia Blejoi, Unirea Călinești – NG Brătășanca, Sportul Câmpina – CS Cornu 2, CS Brazi Popești – CS Mănești, Stejarul Goruna Cocorăștii Mislii – Avântul Măgureni.

SERIA EST, etapa a XVI-a

Progresul Boldeşti Grădiştea – Olimpia Cireşanu 2-1

CS Brazi Negoieşti – CS Măneşti Băltiţa (echipa oaspete a anunțat că nu se prezintă la joc)

Progresul Puchenii Moşneni – Avântul Iordăcheanu 2-2

Podgoria Vadu Săpat – AS Gorgota 2-0

Olimpia Gornet Cricov – AS Pleaşa 3-3

AS Gherghiţa – Akademika Ploieşti 1-5

AS Tg. Vechi Stănceşti – CS Brazi 6-1

Clasament

1. Progresul P.Moşneni 15 11 3 1 46-21 36

2. Olimpia Cireșanu 15 11 1 3 50-19 34

3. CS Brazi Negoieşti 14 10 3 1 67-14 33

4. AS Gherghiţa 15 10 2 3 44-23 32

5. Avântul Iordăcheanu 15 7 1 7 35-45 22

6. CS Măneşti 2013 Băltiţa 13 7 0 6 40-32 21

7. CS Brazi 15 7 0 8 35-31 21

8. Podgoria Vadu Săpat 15 6 2 7 26-30 20

9. AS T.Vechi Stăncești 15 6 1 8 27-37 19

10. AS Gorgota 15 5 2 8 33-43 17

11. Progresul B.Grădiştea 14 5 0 9 19-55 15

12. Olimpia G.Cricov 15 3 2 10 29-47 11

13. AS Pleaşa 15 3 1 11 35-64 10

14. Akademika Ploiești 15 2 2 11 25-50 8

Etapa viitoare (7 aprilie): Olimpia Cireșanu – CS Brazi Negoiești, CS Mănești Băltița – Progresul Puchenii Moșneni, Avântul Iordăcheanu – Podgoria Vadu Săpat, AS Gorgota – Olimpia Gornet Cricov, AS Pleașa – AS Gherghița, CS Brazi – Progresul Boldești Grădiștea.