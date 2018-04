Bogdan Chitic

Echipa feminină de minibaschet a Clubului Sportiv Școlar Ploiești și-a demonstrat, o dată în plus, superioritatea pe tabloul categoriei de vârstă 10-12 ani, în întrecerile naționale. Formația pregătită de Loredana Munteanu a reușit, de curând, să câștige un nou trofeu, al treilea la număr în sezonul competițional 2017-2018, la tradiționala competiție „Cupa For You”, desfășurată la Cluj-Napoca.

Ploieștencele au cunoscut un parcurs perfect în faza grupelor, cu victorii pe linie obținute în confruntările cu For You Cluj, Gladius Tg. Mureș, NBS Cluj și Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin, pentru ca, în finală, să treacă fără emoții de LPS Alba Iulia, scor 22-9. A fost, așadar, al treilea trofeu cucerit de junioarele Clubului Sportiv Școlar în actuala ediție, după „Cupa Speranței” și „Cupa Transilvania”, iar premisele în vederea participării în Liga Națională „U12”, din vară, de la Mangalia, sunt dintre cele mai bune. Lotul echipei feminine de minibaschet a CSȘ Ploiești: Karina Munteanu, Daria Tănase, Sabina Chirilă, Agnes Zane, Daria Iordăchescu, Ioana Savu, Andreea Dumitru, Alexia Dedu, Olivia Sandu, Daria Trican, Natalia Barasch, Bianca Gheorghe, Maria Ionescu, Alexia Apostolescu, Ines Vârlan. Antrenor: Loredana Munteanu.