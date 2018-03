Marian Dima

Discuţiile “interminabile” pe tema curselor de trap, care durează, de fapt, de mai bine de un an, aceleaşi probleme în cazul Hipodromului fiind “valabile” şi sezonul trecut, au produs primele “efecte”! Unele deloc pozitive, pentru că, la sfârşitul săptămânii trecute, Clubul Sportiv Municipal Ploieşti a decis amânarea startului în sezonul de trap 2018, programat pe 1 aprilie! Deocamdată cu două săptămâni, dar, cine ştie ce va urma…

Oficial, conform unui comunicat al CSM, cauzele amânării sunt următoarele:

– neînţelegerile dintre proprietarii de cai privind condiţiile de curse pentru caii necalificaţi veniţi din străinătate;

– neomologarea pistei pentru noul sezon, din cauza vremii nefavorabile din ultima perioadă;

– nestabilirea de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie a datei de examinare a persoanelor interesate să obţină licenţa de participare la cursele de trap (antrenori, driveri, arbitri etc);

– numărul redus de cai, fiind necesară o sesiune de calificare a cailor care nu au acest statut.

Nu se spune nimic şi despre “problemele” crescătorilor care solicită pariuri pe Hipodrom, pentru a face cursele “oficiale”, dar asta este o altă discuţie, aproape imposibil de rezolvat, pentru că, atât timp cât nici nu se ştie cine va organiza “legal” cursele, nu poţi avea pretenţii să apară nişte întreceri care pot fi catalogate drept “mediocre” în oferta unui operator de pariuri.

Cu siguranţă, vor urma episoade noi în acest “serial” al Hipodromului Ploieşti, unul unde s-a alergat un an de zile fără ca între CSM şi crescători să existe vreun “contract cadru”, măcar! Deocamdată, rămân “în aer” cei 75.000 de lei alocaţi pentru premii, în noul an, nu se ştie care va fi programul curselor în varianta nouă (va depinde de data startului acestora, pentru că deja fusese aprobat un calendar, începând cu 1 aprilie, iar unele premii vor trebui “reportate”), dar şi cei 50.000 de lei de consultanţă pentru activitatea de pariuri.