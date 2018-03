CSA Steaua Bucureşti – Tricolorul LMV Ploieşti 0:3 (16:25, 22:25, 23:25)

Petre Apostol

Sala: Regimentul de Gardă „Mihai Viteazul”, Bucureşti; spectatori: 350.

Steaua: Ivan Kostic 3 puncte – 2 blocaje, 1 as, Marko Nikolic 2p – 2/7 în atac (29%); 25% recepţie pozitivă/0% perfectă (4 recepţii), Nemanja Cubrilo 8p – 4/8 (50%), 4 blocaje, Gabriel Cherbeleaţă 4p – 4/7 (57%), Szabolcs Nemeth 1p – 1/4 (25%); 33% rec. poz./17% perf. (12 rec.), Nicolae Ghionea (cpt.) 4p – 2/2 (100%), 2 blocaje; 50% rec. poz./25% perf. (4 rec.) – Nikola Lakcevic 33% rec. poz./11% perf. (9 rec.). Au mai jucat: Ciprian Matei 10p – 9/22 (41%), 1 as, Eemeli Kouki 3p – 3/7 (43%); 50% rec. poz./33% perf. (6 rec.), Genov Yavor 4p – 3/8 (38%), 1 blocaj; 45% rec. poz./18% perf. (11 rec.) – George Gavriz 36% rec. poz./18% perf. (11 rec.). Rezerve neutilizate: Kristopher Johnson, Eduard Ocunschi, Radu Tobosi.

Total echipă: 39 puncte (16 puncte de break) – 28/66 în atac (38%), 9 blocaje, 2 aşi; 40% recepţie pozitivă/19% perfectă (58 recepţii); 8 erori în atac, 9 erori la recepţie, 17 erori la serviciu (63 servicii).

Antrenori: Bogdan Tănase, Răzvan Roşu.

Tricolorul LMV: Aleksandar Milivojevic 4 puncte – 3/15 în atac (20%), 1 blocaj; 40% recepţie pozitivă/20% perfectă (10 recepţii), Nikita Stulenkov 11p – 5/6 (83%), 4 aşi, 2 blocaje, Laurenţiu Lică 6p – 6/17 (35%), Bogdan Olteanu (cpt.) 14p – 9/13 (69%), 3 blocaje, 2 aşi; 44% rec. poz./17% perf. (18 rec.), Julian Bissette 7p – 6/8 (75%), 1 as, Cristian Bartha 2p – 1/2 (50%), 1 as – Philipp Kroiss 50% rec. poz./33% perf. (12 rec.). Au mai jucat: Gijs Jorna 3p – 2/7 (29%), Alexander Kullo 3p – 1/4 (25%), 2 blocaje, Jose Carrasco. Rezerve neutilizate: Pavel Dushkov, Ovidiu Darlaczi, Tudor Magdaş – Mădălin Marinescu.

Total echipă: 50 puncte (27 puncte de break) – 33/72 în atac (46%), 9 aşi, 8 blocaje; 41% recepţie pozitivă/22% perfectă (46 recepţii); 2 erori la recepţie, 7 erori în atac, 15 erori la serviciu (73 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Arbitri: Lucian Năstase (Galaţi), Bogdan Stoica (Bucureşti).

Observator FRV: Gheorghe Vişan (Bucureşti).

Echipa de volei Tricolorul LMV Ploieşti a obţinut o victorie deosebit de importantă în cursa pentru titlul naţional, învingând formaţia din fruntea ierarhiei, CSA Steaua Bucureşti, chiar în Capitală, în ultimul meci al etapei a II-a din faza finală a Diviziei A1, disputat luni seară.

Coşmarul din sezonul trecut pare să se repete pentru Steaua, când, la fel ca acum, a început faza a II-a a campionatului din fotoliul de lider, pentru a se regăsi doar pe locul al patrulea la finalul competiţiei. De data aceasta, primul semnal de alarmă pentru formaţia bucureşteană avusese loc chiar la sfârşitul primei părţi a campionatului, când a suferit prima înfrângere de pe teren propriu, cu CS Arcada Galaţi. Iar Tricolorul LMV Ploieşti a accentuat lipsurile echipei din Capitală, elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu arătând mult mai concentraţi, formaţia prahoveană oferind o lecţie de volei steliştilor.

Bogdan Olteanu şi-a condus exemplar echipa spre o victorie normală, susţinută de o apărare senzaţională, bazată pe incapacitatea steliştilor de a închide fazele, jucătorii şi tehnicienii gazdelor arătând depăşiţi de importanţa meciului. Coordonatorul Cristian Bartha, liberoul Philipp Kroiss şi centrii Nikita Stulenkov şi Julian Bissette au fost, alături de căpitanul Olteanu, într-o formă deosebită de joc.

În primul set, ploieştenii nu au avut nevoie să se întrebuinţeze prea mult, erorile gazdelor oferindu-le un avantaj liniştitor, scor 11:3, concretizat de oaspeţi, scor 25:16, deşi steliştii dădeau semne că s-au trezit. Iar gazdele au mai arătat, în setul secund, ca o echipă care conduce în clasament, jocul începând să semene cu un duel dintre cele mai bune formaţii ale ţării. Experienţa şi valoarea superioară a jucătorilor echipei ploieştene au fost, însă, elementele decisive pentru care Tricolorul LMV s-a descurcat mult mai bine în momentele de final ale actului, Olteanu, Bissette, Lică şi Stulenkov închizând setul printr-un parţial de 6:2, scor 25:22.

În setul al treilea, gazdele păreau că au găsit soluţia în apărare, Cubrilo fiind de netrecut pentru ploieşteni, Steaua distanţându-se la 14:6. Schimbările efectuate de tehnicienii ploieşteni au dat, însă, randament, oferind, din nou, întrebări în jocul bucureştenilor, iar steliştii au clacat încă o dată, în momentele decisive. Tricolorul LMV a închis partida, revenind de la 22:19 pentru gazde, impunându-se cu 25:23, făcând ca Steaua să pară mai degrabă ca o echipă de mâna a doua.

Astfel, echipa ploieşteană a redus ecartul faţă de stelişti la un singur punct, menţinându-se, totodată, la patru lungimi de CS Arcada Galaţi, a treia clasată.