V. Stoica

Autoritățile din comuna prahoveană Tomșani vor continua și în acest an investițiile pentru transformarea localității în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru oamenii locului.

Fără a pune la socoteală fondurile care vor fi asigurate pentru unele lucrări de infrastructură prin programul guvernamental PNDL, la Tomșani vor fi realizate anul acesta atât investiții cu bani de la bugetul local, cât și de la Consiliul Județean Prahova, pentru acestea din urmă fiind semnate parteneriate în vederea finanțării.

Primarul Florin Pelin și Consiliul Local Tomșani au întocmit o listă de obiective destinate îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. În afara proiectelor care vor fi realizate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală, există în plan lucrări de infrastructură destinate inclusiv cartierului nou apărut la marginea Tomșaniului, unde se va continua extinderea rețelelor pentru casele construite în ultima perioadă. Astfel, conform declarațiilor primarului Florin Pelin, anul acesta va continua extinderea rețelei de iluminat public din noul cartier de locuințe ridicate pe terenurile puse la dispoziție gratuit de către autorități familiilor tinere. Pentru că beneficiarii au obligația ca, de la primirea celor 700 de metri pătrați de teren în regim gratuit, să își construiască și casele într-un interval de patru ani, și autoritatea locală va continua să vină în sprijinul locuitorilor din zona respectivă, prin extinderea infrastructurii. Pentru 2018, în afara extinderii iluminatului public în cartierul menționat – pentru asigurarea unui climat de siguranță tuturor locuitorilor din zonă – se mai are în vedere proiectarea extinderii rețelei de alimentare cu gaze naturale în același cartier de case, precum și pentru alte zone neacoperite din acest punct de vedere.

Pe lângă utilități, autoritatea locală intenționează să achiziționeze în cursul acestui an și un buldoexcavator, prin intermediul Grupului de Acțiune Locală “Valea Budurească”, asociație din care face parte și comuna Tomșani, în parteneriat cu alte cinci localități, și al cărei reprezentant legal este chiar primarul din Tomșani, Florin Pelin.

Achiziția buldoexcavatorului este necesară pentru a putea fi realizate – direct de către autoritatea locală – lucrările de salubrizare, de refacere a infrastructurii rutiere cu mijloace proprii sau alte activități de pe raza comunei în care este nevoie de un astfel de utilaj.

De altfel, în cursul acestui an, Primăria Tomșani își propune să asfalteze circa 1,5 kilometri de drumuri locale și să pietruiască alți cinci kilometri, pentru a le oferi locuitorilor condiții mai bune de trafic.