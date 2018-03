Violeta Stoica

“Dosarele-bombă” cu care Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești a ieșit la rampă în fața opiniei publice ani la rând au început să fâsâie, în fața instanțelor care au primit cauzele spre judecare. Fie că este vorba despre instanțe de fond, despre instanțe din județul Prahova sau din Capitală, despre tribunale sau despre Înalta Curte de Casație și Justiție, completele de judecată au urmărit cu foarte mare atenție probele din dosare, bazate deseori plecând de la “suspiciuni rezonabile”, ajungând – în prea multe cazuri pentru a nu fi un semnal de alarmă – la concluzia că inculpații trebuie să fie achitați.

Sunt dosare importante în care destinele unor oameni au fost la un pas să fie distruse, oameni care au fost târâți prin fața camerelor de luat vederi ale televiziunilor cu cătușe la mâini, oameni care au avut în cel mai bun caz doar control judiciar sau au fost trimiși în arest preventiv și – uneori – folosiți pentru a “da pe goarnă” alte personaje de interes.

În ultimele luni, judecătorii au concluzionat în mai multe dosare penale – la instanțele de fond – că persoanele trimise în judecată de procurorii de la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești nu se făceau vinovate de săvârșirea faptelor penale de care erau acuzați, fie “fapta” nu era prevăzută de legea penală.

Septembrie 2017. Judecătorii Instanței Supreme au dat o grea lovitură “unității de elită” a Direcției Naționale Anticorupție, pronunțând o sentință de achitare a fostului deputat de Prahova și om de afaceri Sebastian Ghiță, dar și a fostului primar al municipiului Ploiești, Iulian Bădescu. Decizia luată de prima instanță a Înaltei Curți de Casație și Justiție a vizat dosarul în care Sebastian Ghiță și Iulian Bădescu fuseseră învinuiți de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție– Serviciul Teritorial Ploiești de dare, respectiv luare de mită pentru finanțarea echipei de baschet Asesoft. Judecătorii au decis și ridicarea sechestrului asigurător dispus în cauză asupra bunurilor mobile și imobile ale celor doi, cheltuielile din faza de urmărire penală și din faza de judecată, de 20.000 de lei, urmând să fie suportate de către stat. Hotărârea magistraților a venit după ce procurorii DNA ceruseră chiar aplicarea pedepsei maxime pentru cei doi ploieșteni, însă verdictul dat în acest proces a fost prima bombă din “curtea” Direcției Naționale Anticorupție. Ce spuneau, în vara lui 2015, procurorii DNA?

Că Iulian Bădescu, pe vremea când era primar al Ploieștiului, ar fi primit un imobil de la Sebastian Ghiță, pentru ca fostul edil al municipiului să faciliteze finanțarea echipei de baschet Asesoft Ploiești cu o sumă aproape echivalentă valorii casei respective. Practic, magistrații i-au achitat pe Sebastian Ghiță și pe Iulian Bădescu pentru că nu au existat probe la dosar din care să reiasă că s-au săvârşit infracţiunile respective.

• Edilul din Sinaia, ţinut departe de primărie un an întreg

Decembrie 2017. Magistrații Curții de Apel Ploiești l-au achitat, în primă instanță, pe primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, într-un dosar care a fost instrumentat de Mircea “Portocală” Negulescu, fostul procuror al DNA Ploiești intrat în atenția Inspecției Judiciare pentru mai multe abateri disciplinare.

Judecătorii ploieșteni s-au pronunțat pe 20 decembrie în favoarea lui Vlad Oprea, dar și a fostului secretar al Primăriei Sinaia, Beatrice Rădulescu, trimiși în judecată în luna mai 2016 alături de un magistrat de la Judecătoria Sinaia, singurul inculpat condamnat în dosarul respectiv la instanța de fond.

Prin hotărârea dată de magistrații de la Curtea de Apel Ploiești, Vlad Oprea a fost achitat pentru abuz în serviciu și a fost dispusă și ridicarea măsurii sechestrului asigurător aplicat asupra imobilelor acestuia. Achitată a fost și Beatrice Rădulescu, fost secretar al Primăriei Sinaia, trimisă în judecată de DNA Ploiești pentru complicitate la abuz în serviciu.

În cazul celei de-a treia persoane trimise în fața instanței în același dosar, Ruxandra Popescu, magistrat la Judecătoria Sinaia la data respectivă, Curtea de Apel Ploiești a pronunțat o sentință cu suspendarea executării pedepsei, după ce s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute de procurorii DNA Ploiești în sarcina acesteia.

În comunicatele transmise în primăvara anului 2016 de Biroul de presă al Direcției Naționale Anticorupție referitoare la acest caz, se arăta că Vlad Oprea, Beatrice Rădulescu și Ruxandra Popescu ar fi fost vinovați de crearea unui prejudiciu autorității locale ca urmare a vânzării unor terenuri.

Este dosarul în care DNA Ploiești a dispus ca primarului orașului Sinaia să i se interzică să-și exercite funcția de edil, acesta fiind practic reales în timp ce se afla sub control judiciar. Abia după un an de control judiciar, măsura dispusă de procurori a fost ridicată și Vlad Oprea s-a putut întoarce la conducerea primăriei, în martie 2017.

Ianuarie 2018. Dacă în dosarele anterioare am vorbit despre decizii la fond, urmând să se pronunțe definitiv instanțele superioare, în ianuarie 2018 avem de-a face cu o decizie definitivă de achitare, a unui fost funcționar din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Prin decizia penală din 25.01.2018, Curtea de Apel Ploiești a dispus achitarea lui Romeo Florin Nicolae, care fusese acuzat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Magistrații au concluzionat că “nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea”.

Persoana achitată definitiv fusese acuzată că în calitate de consilier superior în cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală de Coordonare Inspecție Fiscală, în cursul lunii iulie 2010, ar fi pretins și ar fi și primit de la un denunțător, reprezentant al unei societăți comerciale, echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro, “lăsând să se înțeleagă că are influență asupra factorilor de decizie din cadrul A.N.A.F. pentru soluționarea favorabilă a unei contestații formulate de firma omului de afaceri împotriva unei decizii de impunere”.

Martie 2018. Un fost judecător de la Curtea de Apel Ploiești, care a fost acuzat de procurorii “unității de elită” a DNA – în decembrie 2015 – că ar fi pretins și primit inclusiv… o raclă de la o persoană (denunțătorul în cauză), faptă din anul… 2008, a fost achitat la instanța de fond.

Magistrații de la Curtea de Apel Ploiești au decis să îl achite pe fostul judecător Ștefan Fieraru, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, de care fusese acuzat de procurorii anticorupție de la Ploiești, dispunând și ridicarea sechestrului asigurător care fusese instituit de procurori în această cauză. Soluția dată de magistrații de la Curtea de Apel Ploiești nu este definitivă, ea fiind atacată cu apel de către DNA. În 22 decembrie 2015, printr-un comunicat de presă, DNA anunța că Serviciul Teritorial Ploiești a dispus trimiterea în judecată a lui Ștefan Fieraru, în stare de libertate, „la data faptelor judecător la Curtea de Apel Ploiești, în prezent avocat în cadrul Baroului Prahova, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de trafic de influență”. Ce reținuseră procurorii anticorupție de la Ploiești în sarcina acestuia? „În cursul anului 2008, inculpatul Fieraru Ștefan, în calitate de judecător la Curtea de Apel Ploiești, a pretins și primit de la o persoană (denunțător în cauză), foloase materiale, constând în contravaloarea materialelor de construcție și manopera unor lucrări efectuate la două imobile deținute de magistrat și familia acestuia în municipiul Ploiești, precum și contravaloarea unei racle edificate în incinta unui cimitir din municipiul Ploiești, toate în valoare de 231.443 lei. În schimbul acestor foloase, inculpatul a promis denunțătorului că își va exercita influența pe lângă judecătorii din cadrul Tribunalului Prahova care aveau spre soluționare o cauză penală în care denunțătorul avea calitatea de inculpat, în scopul adoptării unei soluții favorabile acestuia din urmă”.

• Restituirea la instanţa de fond a dosarului Cosma

La începutul acestei săptămâni, magistrații Completului de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis trimiterea spre rejudecare la instanța de fond a dosarului în care Mircea Cosma și Vlad Cosma au fost acuzați de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești de abuz în serviciu și luare de mită.

La instanța de fond, tot de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Mircea Cosma fusese condamnat la 8 ani de închisoare, iar fostul deputat Vlad Cosma – la 5 ani de închisoare. În acelaşi dosar, Răzvan Alexe fusese condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, iar fostul director al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Prahova Daniel Alixandrescu – la 6 ani de închisoare.