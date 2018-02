Premierul Viorica Dăncilă a declarat, ieri, că a cerut urgentarea adoptării legii privind combaterea violenţei în familie după ce 80 de ONG-uri i-au cerut public adoptarea unor măsuri eficiente de monitorizare a respectării ordinelor de protecţie prin introducerea brăţărilor electronice. ”Am primit astăzi (n.n. – ieri) o scrisoare semnată de peste 80 de ONG-uri referitoare la procedurile privind ordinele de protecţie. Asta în urma a ceea ce am văzut că a apărut în ultima perioadă în spaţiul public. Astăzi (n.n. – ieri) am avut discuţii cu ministerele implicate şi am cerut ca să urgentăm legea privind combaterea violenţei în familie”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de guvern. Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor i-a cerut premierului Viorica Dăncilă adoptarea unor măsuri eficiente de monitorizare a respectării ordinelor de protecţie prin introducerea brăţărilor electronice în condiţiile atacurilor din ultima perioadă asupra femeilor. „Vă solicităm prin această scrisoare deschisă să cereţi publicarea unui raport de către Poliţia Română cu privire la numărul de ordine de protecţie încălcate în anul 2017 şi cu privire la modul în care a fost îndeplinită, în aceste cazuri, obligaţia poliţiei de supraveghere a respectării ordinelor de protecţie. Câţi dintre agresorii care au încălcat ordinele de protecţie sunt cercetaţi pentru încălcarea hotărârii judecătoreşti şi câţi dintre inculpaţii în dosare cu aceeaşi acuzaţie au primit pedeapsa cu închisoarea? Deşi există ordine de protecţie emise sau plângeri înregistrate la poliţie împotriva agresorilor, femeile sunt în continuare bătute şi, în cele din urmă, ucise. Ordinul de protecţie a fost introdus în legislaţie în 2012, însă Poliţia Română ne-a transmis în august 2017: «La nivelul I.G.P.R nu a fost elaborată o procedură de lucru cu privire la normele de implementare şi supraveghere a ordinului de protecţie în cazurile de violenţă în familie, conform Legii nr. 217/2003, republicată. Cu toate acestea, de la nivel central, au fost transmise structurilor teritoriale circulare privind modul unitar de acţiune»”, se arată în scrisoarea deschisă adresată premierului Viorica Dăncilă.

ONG-urile au cerut reglementarea unui sistem de monitorizare a respectării ordinelor de protecţie prin asigurarea monitorizării agresorilor prin brăţări electronice, măsură ce a fost propusă în guvernele anterioare, dar care nu s-a concretizat până în prezent.

Organizaţiile non-guvernamentale avertizează că, în tot acest timp, în medie 39 de femei vor înainta, în fiecare zi, plângeri la secţiile de poliţie pentru loviri sau alte violenţe din partea unui membru de familie. Potrivit sursei citate, la fiecare patru zile va fi înregistrat la poliţie un caz în care o minoră a fost violată de un membru de familie, ONG-urile atrăgând atenţia că 25% dintre omorurile înregistrate la nivel naţional în 2015 au avut loc în familie.