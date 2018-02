Inexplicabil, pentru o ţară care are Carpaţii pe teritoriul său, România nu contează la sporturile de iarnă! Poate din cauza infrastructurii, la sporturile montane fiind (aceeaşi) bătaie de joc, poate din cauza dezinteresului la nivel de strategie naţională, pentru sport, poate din cauza managementului ciudat, defectuos, controversat, de la majoritatea federaţiilor sportive de profil, cert este că nici la Jocurile Olimpice care se desfăşoară acum, în Coreea se Sud, la Pyeongchang, România nu prea are şanse să vadă cum arată o medalie! Avem una singură, de fapt, de “când e lumea”, cum se spune… Pe 11 februarie s-au împlinit fix 50 de ani de când România a părut pe “lista medaliaţilor”, pentru prima şi ultima dată. În 1968, la Grenoble, echipajul format din Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, doi prahoveni care vara jucau fotbal la echipa de Divizia C din Sinaia, iar iarna lăsau deoparte “băşica” pentru a urca în bob, terminau pe locul 3 cursa de bob 2 şi primeau medalia de bronz. Primul dintre ei s-a stins, la Buşteni, în ianuarie 2016, al doilea trăieşte la Brebu, rămânând “martorul” celei mai mari performanţe pentru ţara noastră în acest domeniu. Au trecut 50 de ani de la “minunea” petrecută la Grenoble, iar “iureşul” cotidian nu pare să mai ţină cont, măcar simbolic, şi de “eroi”. Cu atât mai mult să gândească ceva pentru a se repeta cândva aceste moment unice…