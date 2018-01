Piaţa de capital românească a avut un an foarte bun, iar dacă bursa ar fi un barometru, am putea spune că economia românească a duduit în 2017, a declarat, ieri, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Lucian Anghel, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

„Dacă bursa ar fi un barometru pentru economie, chiar putem spune că economia românească a duduit în 2017. 19% randament (indicele BET-TR n. r.) în 2017 nu este puţin. Este peste media anuală din ultimii cinci ani. Recomandarea analiştilor (pentru un investitor pe bursă – n. r.) este să nu pună toate ouăle în acelaşi coş. Recomandăm să aibă puţin din cât mai multe instrumente în care să-şi investească avuţia agonisită”, a spus Anghel. El a reamintit că în 2017 au fost patru companii care au intrat pe bursă, fiind un an excepţional şi din punct de vedere al obligaţiunilor corporative. „2017 a fost un an bun. Pentru anumite segmente ale pieţei de capital a fost un an foarte bun. Avem patru oferte publice, deci noi companii care au intrat la bursă. Discutăm de patru oferte publice. DIGI este cea mai mare ofertă publică din istorie a unei companii private, ceea ce este un lucru extraordinar, ceea ce ne dă încredere că în 2018 ofertele publice vor continua. A fost un an excepţional din punct de vedere al obligaţiunilor corporative, unele listate dual. Discutăm de peste un miliard de euro. Capitalizarea bursieră domestică este în creştere cu 20%, oarecum avuţia naţională e în creştere cu 20%”, a afirmat preşedintele BVB.

Potrivit acestuia, capitalizarea companiilor listate depăşeşte 35 de miliarde de euro şi reprezintă un record.

„Piaţa AeRO a crescut cu 47% capitalizarea acestei pieţe. Sunt foarte multe entităţi care încă nu sunt descoperite de publicul larg pe piaţa AeRO. Valoarea totală a tranzacţiilor a depăşit trei miliarde de euro, în creştere cu 28% faţă de media ultimilor 10 ani. Am ajuns la peste 12 milioane de euro rulaj mediu zilnic pe toate instrumentele”, a explicat Lucian Anghel.