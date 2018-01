Întrebat de jurnalişti cum va evolua euro în acest an, guvernatorul BNR Mugur Isărescu le-a recomandat să trateze această temă „cu mai puţină afecţiune” şi să nu mai pună „atât de mult suflet”, după care a spus că moneda europeană va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit Mediafax.

„În ultimii 4-5 ani, euro s-a plimbat undeva între 4,40 şi 4,65 lei, deci a avut o fluctuaţie de 5,5% sau 25 de bani. Iar dacă luăm ca bază de calcul 4,50 lei/euro, fluctuaţia e sub 3% (…) Vă recomand să trataţi cursul valutar cu mai puţină afecţiune, să nu mai puneţi atât de mult suflet în evoluţia cursului. O marjă de sustenabilitate a cursului ar fi 5%-6%, dar vedeţi că nu v-am dat un punct de reper, de unde până unde va fi 5%. Lăsaţi cursul să-şi facă datoria”, a spus Mugur Isărescu. Guvernatorul a precizat că în general banca centrală nu face estimări cu privire la evoluţia cursului valutar şi a arătat că leul evoluează faţă de euro într-un regim de flotaţie controlată, lucru care aduce o serie de avantaje faţă de un regim în care cursul ar fi la cotaţie fixă. „Ce v-ar conveni mai mult, o mişcare a cursului de 2%-3%, care poate să atragă capital, sau o mişcare de 10%-15% când corecţia devine inevitabilă?”, a întrebat Mugur Isărescu, la briefingul de presă care a urmat şedinţei de politică monetară. Consiliul de Administraţie al BNR a decis, în şedinţa de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobânzii de politică monetară. De asemenea, conducerea BNR a decis majorarea cu 0,25 puncte procentuale a facilităţilor de depozit şi de creditare.

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, în şedinţa din 8 ianuarie 2018 Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an de la 1,75 la sută pe an începând cu data de 9 ianuarie 2018; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an de la 0,75 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,00 la sută pe an de la 2,75 la sută pe an începând cu data de 9 ianuarie 2018; Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Dobânda-cheie a mai fost setată la 2% pe an în perioada 1 aprilie – 7 mai 2015, după care s-a menţinut, până luni, 8 ianuarie 2018, la 1,75% pe an.