Datoriile istorice le dau bătăi de cap reprezentanţilor autorităţii locale din Azuga

Violeta Stoica

Primăria Azuga a fost pusă în situația de a fi executată silit, creditele antamate cu ani în urmă, încă din perioada 2005-2006 și care au ajuns să apese tot mai greu pentru situația financiară a localității de pe Valea Prahovei, toate acestea sunt probleme cărora trebuie să le găsească rezolvarea, cât mai curând, autoritatea locală. Mai mult decât atât, primarul George Ciprian Barbu este obligat – pentru a nu pierde finanțări europene – să caute soluții și pentru eșalonarea la plată a unor datorii vechi de aproape un deceniu către bugetul de stat, valoarea unora dintre acestea fiind deja stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Se poate spune că Azuga, oraș care se zbate din greu să ajungă la nivelul celorlalte stațiuni turistice de pe Valea Prahovei, are o secure deasupra capului, financiar vorbind, variantele pentru ieșirea din această adevărată criză fiind – cel puțin în cazul proceselor pe care le are cu Direcția Generală Regională de Finanțe Publice Ploiești, pentru neplata TVA la vânzarea unor terenuri, dar și pentru o achiziție intracomunitară – eșalonarea la plată a datoriilor acumulate la stat de circa zece ani. O altă variantă ar mai fi chiar ștergerea acestor datorii, însă este puțin probabil că acest lucru s-ar putea întâmpla, în condițiile în care pentru unul dintre cele două procese cu DGRFP Ploiești s-a pronunțat definitiv Înalta Curte de Casație și Justiție.

Proasta gestionare și interpretarea defectuoasă a legislației fiscale din perioada 2005-2016 vor determina, în condițiile unor probleme financiare preexistente, pierderea unor sume importante de la bugetul local, în locul folosirii acestora pentru diverse investiții sau pentru susținerea cofinanțării unor proiecte cu finanțare europeană.

Ca urmare a deciziei definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată în litigiul cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, au fost puse sub sechestru unele terenuri aparținând localității, în contul celor aproape 1,7 milioane de lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată neachitată la stat în urma unor vânzări de terenuri, sumă calculată din 2013 și până la pronunțarea sentinței din 2017. Aceste vânzări de terenuri au fost considerate de către ANAF operațiuni economice și, prin urmare, autoritatea publică a devenit datoare la stat atât cu suma inițială, cât și cu dobânzi și penalități de întârziere, ajungându-se la cele 1,7 milioane de lei. Deși în mare parte fuseseră vândute către concesionarii terenurilor respective, pe care fuseseră construite și imobile sau care erau terenuri cu destinația de căi de acces, o interpretare dată legislației în materie fiscală, spun reprezentanții Primăriei Azuga, a condus la apariția acestor creanțe financiar-bugetare.

Singura şansă – eşalonarea la plată a datoriilor la stat

Una peste alta, primarul actual al orașului Azuga, George Ciprian Barbu (foto), face demersuri pentru a obține de la Direcția de Finanțe o eșalonare la plată a celor 1,7 milioane de lei, valoare care, de fapt, se va majora cu penalități și dobânzi până la aproximativ 2,3 milioane de lei într-o perioadă de 5 ani, cât ar dura eșalonarea. “Pe de altă parte, însă, pentru semnarea unor contracte cu finanțare europeană avem nevoie de certificat fiscal cu datorii zero, ceea ce înseamnă că există pericolul apariției unor probleme și din acest punct de vedere. Chiar vineri, 26 ianuarie, ar trebui să semnăm contractul de finanțare în valoare de 7,7 milioane de lei destinat regenerării urbane, respectiv transformării a patru suprafețe de teren care sunt în prezent viroagă în spații verzi. Însă până vineri trebuie găsită, urgent, o soluție pentru eșalonarea la plată a sumei de 1,7 milioane de lei către Finanțele Publice, astfel încât finanțarea europeană să nu fie pierdută. Și alte proiecte pentru care au fost depuse cereri de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 ar putea să fie în aceeași situație. Astfel, ar fi vorba despre creșterea eficienței energetice la Liceul Teoretic Azuga și la Spitalul de Ortopedie Azuga, două contracte care ar însemna îmbunătățirea semnificativă a condițiilor din cele două unități administrate de Consiliul Local Azuga, dar și despre transformarea Parcului „Ecaterina Teodoroiu“ într-un adevărat spațiu destinat relaxării și locurilor de joacă pentru copii, toate aceste trei contracte fiind estimate la 18 milioane de lei. Tocmai pentru că avem nevoie de fonduri europene pentru a schimba fața localității, trebuie rezolvate aceste probleme legate de certificatul fiscal”, afirmă primarul orașului Azuga, George Ciprian Barbu.

Primăria Azuga mai are un proces pe rol cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, ca urmare a unei achiziții intracomunitare. Nici în acest caz nu are șanse de izbândă, ceea ce presupune că alte aproximativ 2,37 milioane de lei se vor adăuga datoriilor către Finanțe, plus dobânzile aferente și penalități de întârziere, adică se va ajunge la aproximativ 4 milioane de lei, calculate din 2013 și până la o sentință definitivă. Aici, o soluție finală încă nu a fost dată de judecători, dosarul civil fiind încă în procedura de filtru la Înalta Curte de Casație și Justiție. Alte două litigii – unul chiar cu un cabinet de avocatură cu care Primăria Azuga a avut încheiat un contract în mandatul anterior, iar un altul, cu un grup de salariați contractuali ai autorității locale -sunt alte două procese care se vor lăsa cu alte datorii care vor cumula circa 340.000 de lei.

Pe data de 13 iunie 2016, potrivit autorităților locale din Azuga, după ce primarul din mandatul anterior a pierdut alegerile, a fost acceptată la plată o factură emisă de Cabinetul de avocatură Iuliana Steriu, o factură în valoare de aproximativ 123.000 de lei, fără un raport de activitate și fără a justifica acel cuantum al sumei respective, deși fuseseră achitate lunar, timp de patru ani, sume totale de peste 270.000 de lei.

Al doilea dintre litigiile menționate a fost cu un grup de salariați contractuali ai Primăriei Azuga care, în anul 2009, au câștigat printr-o sentință judecătorească anumite drepturi salariale. Cu toate acestea, în anul 2010, prin dispoziție a primarului de la acea vreme, nu li s-au mai acordat aceste drepturi, astfel încât la acest moment trebuie achitate debitele cu penalități de întârziere, având și o hotărâre judecătorească în acest sens.

Primarul orașului Azuga, George Ciprian Barbu, are nevoie de sprijin pentru a descurca ițele foarte încâlcite ale datoriilor acumulate în timp de autoritatea locală pe care o conduce din vara lui 2016. “Mai mult decât atât, mai avem de achitat și rate la bănci, care însumează ca rest de plată 2,76 milioane de lei, credite care au fost contractate în anii trecuți, cel mai vechi fiind cel al acordului de împrumut subsidiar pentru SAMTID, iar cel mai nou – încheiat în anul 2015, pentru reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare și pentru reabilitarea și înlocuirea rezervorului din parcul orașului Azuga. Cu aceste datorii, nu ne mai rămân decât mult prea puțini bani de la bugetul local pentru a continua investițiile începute și, cu atât mai puțin, pentru demararea unor lucrări noi de investiții cu fonduri de la bugetul local”, afirmă primarul George Barbu.

Mandat nou, proiecte noi

Cu toate problemele legate de partea financiară și de datoriile venite din urmă, primarul orașului Azuga, George Ciprian Barbu, are o serie de proiecte la care a lucrat din vara anului 2016, de când a preluat conducerea primăriei. În primul rând, au fost realizate proiecte și studii de fezabilitate necesare cererilor de finanțare depuse, cum sunt cele pentru spații verzi, pentru eficiență energetică– la Liceul Teoretic Azuga și la Spitalul de Ortopedie -, dar și pentru Parcul „Ecaterina Teodoroiu“.

Pe de altă parte, împreună cu Agenția Națională pentru Locuințe urmează să se construiască unități locative pentru tineri și locuințe ANL prin credit ipotecar.

Un alt proiect vizează construirea unui Centru Cultural în oraș (studiul de fezabilitate fiind deja gata), care să cuprindă o sală de spectacole, o sală de conferințe, o bibliotecă, dar și un foaier în care să fie organizată și o galerie de artă.

Infrastructura rutieră – foarte importantă pentru orice localitate – este în atenția actualului primar George Barbu, fiind în proiect modernizarea străzilor Independenței, Ritivoiu, Valea Azugii, Cerbului, Intrarea Căprioarei, Intrarea Cerbului, toate aceste artere urmând să fie asfaltate și să aibă și trotuare noi, însumând 4,4 kilometri, pentru care Primăria Azuga va primi finanțare de la Ministerul Dezvoltării în valoare de 10,8 milioane lei.

De la alegerile din 2016 s-a reușit deblocarea proiectului construirii sălii de sport de 180 de locuri, dar și continuarea lucrărilor de modernizare – asfaltare și trotuare noi – pe străzile Pieții, Zorilor, Gârbovei, Prelungirea Parcului, Teilor, Rondului, Gospodăriei și 30 Decembrie, pe o lungime de circa 5,5 kilometri.

Cu toate dificultățile cu care se confruntă, primarul George Ciprian Barbu rămâne optimist: “Nu avem timp să ne plângem, trebuie să găsim soluții pentru rezolvarea problemelor și pentru reconstrucția orașului Azuga!”.