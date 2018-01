Petre Apostol

După ce a încheiat anul 2017 la un loc distanță de cea mai bună poziție ocupată în carieră până acum în clasamentul mondial profesionist de tenis feminin (WTA), jucătoarea prahoveană Ana Bogdan a început 2018 perfect. Sportiva de 25 de ani din Sinaia este prezentă pe tabloul principal al turneului de la Shenzen, din China, de categorie International, fiind dotat cu premii în valoare de 626.750 de dolari.

Anul 2017 a fost cel mai mai bun pentru jucătoarea prahoveană, până acum, fosta ocupantă a poziției secunde din ierarhia mondială la junioare reușind să ajungă la granița Topului 100 în clasamentul profesionist. La finalul lunii iulie ocupa locul 104 WTA, cel mai bun din carieră, încheind sezonul pe poziția 105, cea mai bună performanță înregistrată la sfârșit de an de până acum (în 2016 ocupa locul 118, după ce, în 2015, pătrundea, pentru prima oară, în Top 200, în ierarhia de final de an).

Astfel, Ana Bogdan a început 2018 cu speranțe la a depăși limita psihologică de a pătrunde în Top 100. Iar debutul de an a fost perfect, reușind o victorie clară, ieri, la Shenzen, în primul tur, împotriva unei jucătoare din Top 100, prezentă între primele 30 de locuri în 2015 și o sportivă situată constant între locurile 30-40 până anul trecut, italianca de 26 de ani Camila Giorgi.

Situată pe locul 80 WTA înainte de turneul de la Shenzen, jucătoarea din Macerata, Italia, o învinsese pe Ana Bogdan la ediția precedentă a întrecerii din China, scor 1-6, 7-6(5), 6-3, în singura confruntare directă dintre cele două sportive de până acum.

De data aceasta, Ana Bogdan a preluat inițiativa încă din startul meciului, la fel ca și anul trecut, însă acum și-a menținut ritmul până la final, reușind o victorie în două seturi, scor 6-4, 6-2, într-o oră și 20 de minute de joc. Sportiva prahoveană a dominat jocul la majoritatea capitolelor, având 77% procentaj de câștig pe primul serviciu și de 54% la al doilea serviciu, iar la primul retur a înregistrat 33% procentaj de câștig, realizând cinci breakuri.

De partea cealaltă, Camila Giorgi, care a bifat nouă duble greșeli (!), a avut procentaje de 67% puncte câștigate pe primul serviciu și 37% la al doilea serviciu, iar la primul retur a câștigat doar 23% dintre puncte.

În plus, Ana Bogdan a câștigat aproape jumătate dintre punctele de retur și 66% de pe propriul serviciu, în comparație cu 34%, respectiv 51% ale adversarei.

Jucătoarea prahoveană urmează să se confrunte, astăzi, în al doilea tur, cu cehoaica Kristyna Pliskova (sora ocupantei poziției a patra din clasamentul WTA, Karolina), de pe locul 61 WTA, care a obținut o victorie categorică în duelul cu a doua favorită a turneului de la Shenzen, Jelena Ostapenko (Letonia, locul 7 WTA), scor 6-1, 6-4. Pliskova s-a impus de două ori în confruntările cu Ana Bogdan, ultima dată în 2015, la Glasgow (Marea Britanie), scor 6-2, 6-2.

Învingătoarea dintre cele două se va întâlni, în sferturile de finală, cu jucătoarea câștigătoare dintre Katerina Siniakova (Cehia, favorită nr. 6) și Yafan Wang (China, wild card).