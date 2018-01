N. Dumitrescu

După trei zile de protest (perioada 3-5 ianuarie), timp în care o mare parte dintre cabinetele medicilor de familie au funcţionat în sistem privat, începând de ieri, la nivelul judeţului Prahova, activitatea în domeniul medicinei primare a revenit la normal. Confirmarea a venit de la dr. Simona Schnelbach – preşedinte al Colegiului Medicilor Prahova şi al Societăţii Medicilor de Familie Prahova – care ne-a declarat că toţi cei 365 de medici de familie din judeţ au semnat actele adiţionale la contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate care expirase la sfârşitul anului trecut. Aşa cum v-am mai informat, pe data de 3 ianuarie 2018, şi la nivelul judeţului Prahova a intrat în vigoare decizia Societăţii Naţionale de Medicina Familiei privind refuzul semnării actelor adiţionale la contractele încheiate cu Casa Naţională de Sănătate, care expiraseră pe data de 30 decembrie 2017, ceea ce a făcut ca medicii de familie să acorde servicii medicale în sistem privat, fără să mai elibereze bilete de trimitere şi reţete în regim compensat. Decizia lor a plecat de la problemele cu care se confruntă de ani buni, susţin ei, respectiv ambiguitatea legislativă, faptul că au fost transformaţi în funcţionari din cauza birocraţiei excesive şi a sistemului informatic defectuos, dar şi a lipsei de finanţare. „La nivelul judeţului Prahova, activitatea cabinetelor medicilor de familie funcţionează în sistem normal, încă de la sfârşitul săptămânii trecute medicii de familie semnând actele adiţionale”, ne-a declarat ieri dr. Simona Schnelbach. Întrebată care a fost efectul protestului de săptămâna trecută, aceasta a menţionat: „ Am pierdut o luptă, dar nu am pierdut războiul. Prin demersul nostru am făcut publică situaţia cu care se confruntă medicii de familie. Cel mai important este însă faptul că şi pacienţii au fost alături de noi. De altfel, chiar dacă medicii au decis ca să-şi desfăşoare activitatea în sistem privat, pacienţii au fost consultaţi, fără să le fie percepută vreo taxă. Noul contract cu Casa de Asigurări de Sănătate urmează să fie semnat la începutul lunii aprilie. Până atunci sperăm ca solicitările noastre să poată fi rezolvate”. În acest context, interlocutoarea noastră a mai ţinut să precizeze faptul că, în comparaţie cu alte judeţe, conducerea CAS Prahova a avut o serie de întâlniri cu reprezentanţii medicilor de familie, susţinuându-le şi revendicările.