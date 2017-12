CSU Ploiești – SCM U 2 Craiova 112-53 (61-24)

La sezonul de debut într-o competiție destinată seniorilor, în speță Liga 1, baschetbaliștii Clubului Sportiv Universitar Ploiești, pregătiți de Marian Hartman și Ivan Gemaljevic, au lăsat o frumoasă impresie la ultimul meci din acest an. Formată, în principal, din jucători de la echipa „sub 16 ani” a clubului, cea care, în actuala ediție, atacă prezența la turneul final, formația ploieșteană a părăsit faza de calificare cu fruntea sus, după cea mai clară victorie din 2017, obținută în „Olimpia”.

Dacă în partida tur, desfășurată în Bănie, „alb-albaștrii” au spart gheața, impunându-se cu 83-47, de această dată a fost loc pentru o victorie și mai clară, în fața unui adversar cu o medie și mai mică de vârstă. A fost 112-53 în favoarea celor de la CSU Ploiești, joi seară, la ultima reprezentație oficială din acest an, la capătul unui joc fără istoric, în care gazdele au controlat ostilitățile din primul și până în ultimul minut.

„Mă bucur că am reușit să le oferim suporterilor noștri o victorie clară în ultimul joc din cadrul fazei de calificare și, în același timp, sunt fericit pentru tinerii noștri jucători, care, cu siguranță, au acumulat experiență și au avut multe de învățăt din aceste ultime patru luni, mai exact din momentul debutului în Liga 1. Există loc și pentru mai bine, dar, așa cum am spus-o încă de la început, folosim acest sezon într-o competiție de seniori pentru a crește juniorii din echipă, pentru a le oferi acestora imboldul necesar de a evolua din ce în ce mai bine pe tabloul categoriei lor de vârstă, în Campionatul Național sub 16 ani. Sunt băieți buni, care au nevoie de susținere în această perioadă de început a carierei, și sunt convins că, la anul, în cadrul turneelor de clasament pentru stabilirea ierarhiei finale, vom obține și alte victorii care să ne bucure fanii și să-i aducă și mai aproape de noi, în perspectiva sezonului viitor”, ne-a declarat antrenorul Ivan Gemaljevic.

În partida cu SCM U 2 Craiova, cei mai buni marcatori ai formației ploieștene au fost Ionuț Savu și Ștefan Ianuli, fiecare cu câte 20 de puncte, și Bogdan Alecu, autor a 18 puncte. Astfel, CSU Ploiești încheie faza de calificare pe locul 6 în grupa a 3-a, cu un palmares de 2-10, în fața formației craiovene, singura fără nicio victorie.

De menționat că, din această serie, CS Cuza Sport Brăila (11-1), gruparea la care activează ploieștenii Adrian Movileanu și Andrei Damian, a obținut fără nicio emoție biletele pentru faza semifinală a întrecerii, cea de-a doua echipă calificată urmând să fie stabilită după disputarea jocului dintre CS Agromonia București și Știința București. În ediția viitoare a ziarului Prahova vom reveni cu clasamentele finale ale tuturor grupelor de calificare din Liga 1 la baschet masculin, dar și cu o radiografie a fazei semifinale, acolo unde a ajuns și echipa Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Selecţionatele „U15” ale României, argint la Balcaniadă

Ediția din acest an a Balcaniadei, desfășurată la Arena de Baschet, din București, a revenit, pe ambele tablouri, masculin și feminin, echipelor naționale „sub 15 ani” ale Serbiei. Locul secund a fost adjudecat de selecționatele României, care au pierdut jocurile decisive pentru desemnarea câștigătoarelor, cu echipele similare din țara vecină. În Capitală, orașul nostru a avut o reprezentantă – Andreea Dumitru, jucătoare legitimată la CSM Ploiești, care a evoluat în toate cele trei partide ale „acvilelor”, cu Bulgaria, scor 68-47, Ungaria, scor 60-58, și Serbia, scor 47-78, baschetbalista pregătită la echipa de club de către Loredana Munteanu având medii de 6 puncte și 2 recuperări, pe întâlnire.