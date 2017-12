Violeta Stoica

Emoții copleșitoare pentru mecanicul de locomotivă care a condus Trenul Regal în ziua funeraliilor Regelui Mihai I. Ploieșteanul Daniel Iulian Orleanu a avut pe 16 decembrie 2017 o zi pe care probabil nu o va uita niciodată, el fiind mecanicul locomotivei care a tractat Trenul Regal și vagonul mortuar în care a fost depus trupul neînsuflețit al fostului monarh al României, în drumul său spre Curtea de Argeș.

Mulțimile impresionante de oameni care au așteptat cu lumânări sau cu farurile de la mașini aprinse, cu flori în mâini – unii îngenunchind la trecerea vagonului mortuar al Trenului Regal – au fost imaginile pe care ploieșteanul care a condus locomotiva CFR Călători în drumul spre Curtea de Argeș și le va aminti toată viața, mai ales că în ultimii doi ani a fost alături de membrii Familiei Regale în drumurile prin țară, conducând același tren special.

“Când am început să văd atâta lume pe traseu, am trăit un sentiment de nedescris în cuvinte. Este ceva unic în viață!”, a declarat pentru ziarul Prahova mecanicul locomotivei.

La 39 de ani, pe lângă bucuria căsătoriei cu soția sa și a nașterii celor două fiice, ploieșteanul Daniel Iulian Orleanu (care acum locuiește în orașul Titu) a mai trăit un eveniment care îi va rămâne întipărit în memorie: ultimul drum al Regelui Mihai I către Curtea de Argeș, pentru că el a fost mecanicul locomotivei care a tractat Trenul Regal ce a avut atașat și vagonul mortuar pus la dispoziție în ziua de 16 decembrie – ziua funeraliilor – de către Compania CFR Călători.



Călătoria de la Gara Regală Băneasa și până la Curtea de Argeș și-a pus amprenta asupra mecanicului locomotivei Trenului Regal, pe care, de altfel, ploieșteanul l-a condus de mai multe ori în ultimii ani. Angajat al CFR Călători din anul 1999 și mecanic de locomotivă de 14 ani – la Depoul București Călători – Orleanu a trăit cu emoție cele petrecute în intervalul orar 15:12 și 18:30, ore în care a văzut, de-a lungul căii ferate, din locomotiva trenului, mii de oameni adunați pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului suveran al României.

“În momentul în care a venit telegrama, cu o săptămână înainte de funeralii, la Depoul București Călători, șeful Depoului m-a contactat spunându-mi că am o misiune importantă. Având în vedere că am mai condus Trenul Regal, am avut și această misiune din 16 decembrie. A fost o onoare pentru mine, dar a fost și o mare răspundere. Pregătirile pentru acest drum din ziua înmormântării au fost făcute timp de câteva zile, la Trenul Regal, CFR Călători punând la dispoziția Familiei Regale un vagon special, un vagon mortuar cu climatizare și cu toate cele specifice pentru transportarea sicriului Regelui Mihai la Curtea de Argeș (foto alăturat – gara din Curtea de Argeş). Am ieșit cu Trenul Regal de la Remiza Specială Mogoșoaia, am făcut niște probe pentru a ne asigura că totul este în regulă. Totul a fost pus la punct în zilele de dinaintea înmormântării, de la Infrastructură, CFR Călători, măsurile de siguranță. În ziua de joi, 14 decembrie, s-au făcut probe pe traseu, cu tot ceea ce presupunea drumul oficial stabilit pentru sâmbătă, 16 decembrie, pentru a se vedea cum rulează vagoanele, inclusiv cel mortuar.

Locomotiva diesel folosită în 16 decembrie, spre Curtea de Argeș, vopsită tricolor, este una dintre cele care sunt utilizate la evenimente speciale.

Pe 16 decembrie, am îndeplinit misiunea pe care am avut-o, de siguranța trenului. Alături de mine, pe locomotivă, au mai fost domnul director Marcel Litră, domnul instructor Rus Teodor, un revizor pentru siguranța circulației feroviare, un reprezentant al SPP și, bineînțeles, făcând echipă cu șeful de tren, iar în fața Trenului Regal, tot drumul am avut o locomotivă-antemergător.

Pe parcursul traseului, atât în gări, cât și în afara acestora, pe câmp, pur și simplu, au fost mii de oameni care plângeau, cu lumânări în mâini sau cu farurile mașinilor aprinse, pentru a întâmpina Trenul Regal în care s-a aflat sicriul Regelui Mihai. La margine de câmp, pe lângă calea ferată, am văzut mulțimi de oameni îndurerați care se adunaseră laolaltă pentru a vedea Trenul Regal, inclusiv cu tractoarele, probabil de la muncile câmpului. Oameni simpli care salutau trenul, aplaudau… Cel puțin în Gara Pitești, cred că erau peste 5000 de oameni! Când am început să văd atâta lume pe traseu, am trăit un sentiment de nedescris în cuvinte. Este ceva unic în viață!”, a mărturisit – pentru ziarul Prahova – Daniel Orleanu, ploieșteanul care l-a condus pe ultimul său drum cu Trenul Regal pe Regele Mihai I.

Deși acum locuiește în orașul dâmbovițean Titu, ploieșteanul Daniel Orleanu a trăit o perioadă și în comuna prahoveană Colceag, acolo unde a contribuit la înființarea unei echipe locale de fotbal, alături de o mână de prieteni. Vorbește cu mare plăcere despre acea perioadă, pentru că, pe lângă meseria sa de bază, îi place să joace fotbal și să… cânte. “Ieșeam cu mai mulți băieți la fotbal, duminica, și ne-am hotărât să ne facem o echipă. Cu sprijinul primarului Enache și cu entuziasmul nostru, ne-am strâns trei prieteni și am fost la AJF să înregistrăm echipa. Acolo a fost cea mai tare fază, pentru că a trebuit să înființăm propriu zis clubul, iar conducerea a fost formată din noi trei, cei care fusesem atunci la AJF. Și așa noi, trei prieteni, am înființat echipa de fotbal la Colceag, care a și fost susținută atunci de autoritatea locală, cu ce se putea!”, spune Orleanu.

Trenul Regal, fabricat la Milano

Trenul Regal a fost inaugurat în anul 1928, după ce a fost fabricat la uzinele Ernesto Breda – Construzioni Meccaniche Milano, pentru a deveni mijlocul de transport feroviar pe teritoriul țării pentru Regele Ferdinand și Regina Maria. Trenul a ajuns în România însă la un an după decesul Regelui Ferdinand, fiind utilizat în primii săi ani de către Regina Maria, de Regele Mihai, de Regina Mamă Elena și de Regele Carol al II-lea.

Potrivit familiaregala.ro, “în anii 1940, Regele Mihai, alături de Regina Elena, a folosit Trenul Regal în foarte multe ocazii. Al Doilea Război Mondial a făcut ca Suveranul, alături de Regina-mamă, să petreacă nenumărate clipe alături de oameni, de comunități, de familii românești. Trenul este compus din cinci vagoane: Vagonul Sufragerie, Vagonul Regelui, Vagonul Reginei, Vagonul Invitaților și Vagonul Casei MS Regelui”.