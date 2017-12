Bogdan Chitic

A doua ediție a evenimentului încărcat de emoție, are loc duminică, la Ploiești

În amintirea celui care a fost regretatul antrenor sârb Vladimir Arnautovic, tehnicianul campioanei CSU Asesoft Ploiești, în perioada 2007-2015, Clubul Sportiv Universitar Ploiești va organiza duminică, 17 decembrie, la Sala Sporturilor “Olimpia”, cea de-a doua ediție a Memorialului care-i poartă numele. Acțiunea se va întinde pe durata a aproximativ trei ore și va cuprinde, printre altele, un meci amical internațional de baschet, demonstrații de îndemânare ale copiilor și juniorilor de la Ploiești Basketball, momente coregrafice, dar și multe alte surprize pentru public.

După ce, în urmă cu exact un an, Sala Olimpia a găzduit în tribunele sale aproximativ 2.000 de spectatori veniți să-i aducă un omagiu celui care a fost cel mai de succes antrenor străin din istoria baschetului românesc la nivel de club, Vladimir Arnautovic (2.12.1971 Banja Luka – 30.05.2015 Belgrad), câștigător a 7 titluri, două Cupe ale României și a unei Supercupe, Clubul Sportiv Universitar Ploiești a luat decizia de a păstra aceeași rețetă de succes și în acest an.

Astfel, evenimentul va debuta la ora 17:00, cu un scurt montaj video care va rememora momentele frumoase și încărcate de glorie trăite în arena campionilor alături de regretatul tehnician sârb, după care pe parchetul sălii vor păși baschetbaliștii echipei “sub 14 ani” a CSU Ploiești, care vor susține un meci amical împotriva unei grupări de top din Serbia. Este vorba despre Mega Bemax, reprezentanta uneia dintre cele mai puternice școli de baschet din țara vecină, cea care, în sezonul precedent, a reuşit să învingă unul dintre coloșii Serbiei, și anume Steaua Roșie Belgrad.

Delegația sârbă va sosi la Ploiești în cursul serii de vineri, iar clubul ploieștean va suporta toate cheltuielile de cazare și masă, urmând să le ofere oaspeților din țara vecină și câteva momente de recreere, la Casa Poporului, Therme sau la “Cuţitu d’Argint”, la Sinaia, pe Valea Prahovei. Nu vor lipsi, în pauzele meciului propriu-zis, nici demonstrațiile de baschet ale tuturor grupelor de juniori din cadrul clubului, care au pregătit momente de îndemânare și exerciții interesante, în ultimele săptămâni, sub atenta supraveghere a antrenorilor lor.

Ca de fiecare dată la astfel de evenimente, majoretele își vor face și ele apariția pe parchetul Sălii Olimpia și promit să încânte publicul cu câteva coregrafii de Crăciun, special alese pentru acest eveniment, iar la final, după premierea tuturor copiilor și juniorilor, memorialul se va încheia pe ritmurile melodiei “Ruska Ruska”, una dintre favoritele celui care a fost profesorul Vladimir Arnautovic.