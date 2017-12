Petre Apostol

Ieri, la Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploieşti, reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST) Prahova, în frunte cu directorul Laurenţiu Nicolescu, au realizat festivitatea de premiere a celor mai importante performanţe internaţionale obţinute în 2017 de către sportivi ai cluburilor din Prahova. A fost, însă, o festivitate mai degrabă sub semnul austerităţii, în care mulţi dintre cei prezenţi au accentuat problema acută a sportului prahovean şi românesc, totodată, reprezentată de lipsa infrastructurii şi a fondurilor financiare pentru pregătirea în vederea marii performanţe.

Iar după rezultatele evidenţiate de DJST Prahova se remarcă declinul sportului prahovean, care altădată se lăuda cu sportivi campioni olimpici, mondiali sau europeni. Cu toate acestea, speranţe există, sportivi de la categoriile de tineret şi juniori oferind perspective pentru viitor, însă unul care trebuie susţinut şi din birourile administrative ale factorilor de decizie.

Evenimentul de ieri a fost deschis de către reprezentanţi ai clubului de dans sportiv Silhouette Ploieşti, după care directorul DJST Prahova, Laurenţiu Nicolescu, împreună cu directorul Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, Silviu Crîngaşu, gazdă a festivităţii, au trecut la înmânarea diplomelor performerilor judeţului.

Singurele medaliate în competiţii internaţionale la nivel de seniori în 2017, în disciplinele olimpice, Maria Constantin şi Andreea Grecu, de la CSO Sinaia, la bob, au absentat motivat, având în vedere că se află în plin sezon competiţional, astfel că premiile au fost ridicate de către directorul clubului din Sinaia, Liviu Turea. Iar Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia demonstrează că, deşi situaţia sa financiară este departe de a fi una ideală, reuşeşte să menţină steagul sus pentru România în sporturile de iarnă, să califice sportivi la Jocurile Olimpice şi să ofere şi speranţe pentru viitor.

Dovadă stau şi reprezentanţii secţiei de sanie de la clubul din Sinaia, premiaţi ieri pentru medaliile obţinute în Cupa Mondială de juniori, Andrei Turea (deja calificat la PyeongChang 2018), Carmen Manolescu, Flavius Crăciun, Marian Gîtlan – cu şanse, de asemenea, de a fi prezenţi la competiţia olimpică din Coreea de Sud.

De asemenea, nu poate fi trecut cu vederea discursul antrenorului de box, Titi Tudor, de la CSM Ploieşti, al cărui elev Ştefan Panaitescu a fost premiat pentru medalia de bronz obţinută la Europenele de cadeţi, renumitul tehnician ploieştean punctând încă o dată faptul că reprezentanţii ministerului nu îi premiază şi pe cei care îi pregătesc pe sportivi, spunând că „diploma nu cântă”. În plus, acesta a accentuat, totodată, şi faptul că până şi „diploma de acum este mai mică decât cea de anul trecut”.

Într-un ton mai sobru, antrenorul coordonator al secţiei de judo de la CSM CFR CSŞ Ploieşti, Gheorghe Savu, a dorit să remarce situaţia îngrijorătoare reprezentată de faptul că, în prezent, se mai obţin performanţe în principal la tineret şi juniori, deoarece la un nivel mai ridicat este nevoie de alte condiţii, iar „performanţă fără bani nu se poate”.

Ar fi de remarcat absenţa sportivilor, antrenorilor şi directorilor cluburilor Conpet Ploieşti şi Petrolul Ploieşti, ambele aflate pe lista premianţilor, cel din urmă club fiind, de departe, cel mai titrat din istoria sportului prahovean din toate timpurile.

În afară de sportivii premiaţi, reprezentanţii DJST Prahova au mai oferit un premiu special şi inspectoarei de specialitate din cadrul Inspectoratului Judeţean Şcolar Prahova, Florina Damian, pentru buna colaborare între cele două instituţii de-a lungul acestui an. Cu această ocazie, directorul CSM Ploieşti, Silviu Crîngaşu, a înaintat o propunere de colaborare pentru a realiza în Ploieşti un liceu cu program sportiv.

Sportivii premiaţi au fost următorii:

DISCIPLINE SPORTIVE OLIMPICE

MARIA CONSTANTIN – Bob – C.S.O. Sinaia

– antrenor – Paul Neagu

ANDREEA GRECU – Bob – C.S.O. Sinaia

– antrenor- Paul Neagu

ŞTEFAN PANAITESCU – Box – C.S. Municipal Ploieşti – cat. 80 kg

– antrenor Titi Tudor

ANDREI PÂRLOGA – Judo – C.S.M.-C.S.Ş.- C.F.R. Ploieşti – cat. 73 kg

– antrenori Georghe Savu, Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu

RĂZVAN CIOLAN – Judo – C.S.M.-C.S.Ş.- C.F.R. Ploieşti – cat. 81 kg

– antrenori Gheorghe Savu, Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu

CĂTĂLINA ŞCHIOPU – Judo – C.S.M.-C.S.Ş.- C.F.R. Ploieşti – cat. 52 kg

– antrenori Gheorghe Savu, Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu

MARIAN GÎTLAN – sanie (dublu) – C.S.O. Sinaia

– antrenori Corina Drăgan, Alexandru Comşa, Liviu Turea

FLAVIUS CRĂCIUN – sanie (dublu) – C.S.O. Sinaia

– antrenori Corina Drăgan, Alexandru Comşa, Liviu Turea

ANDREI TUREA – sanie (simplu) – C.S.O. Sinaia

– antrenori Corina Drăgan, Alexandru Comşa, Liviu Turea

CARMEN MANOLESCU – sanie (simplu) – C.S.O. Sinaia

– antrenori Corina Drăgan, Alexandru Comşa, Liviu Turea

DISCIPLINE SPORTIVE NEOLIMPICE

SECŢIA DE ARTE MARŢIALE – C.S. Conpet – Petrolul Ploieşti

-sportivii Neagu Andreea, Zafiris Flavius, lonescu Radu, Burtoiu Claudiu, Dumitraşcu Octavian, Măseluşa Teodora, Oprescu Lucian, Niţă Alexia, Zafiris Medeea, Niţă Alexia, Dinu Mihai, Filcescu Teodora, Teodorescu Sebastian, Stan lacob, lonescu Sabina, Dinu Maria

– antrenor Aurelian Nicolae

SECŢIA DE KARATE – C.S. Municipal Ploieşti

-sportivii Dragoş Hritcu, Nicolae Alexandru

– antrenor Liviu Apostol

SECŢIA DE KARATE – C.S. HASU Ploieşti

– sportivii Mihaela loniţă, Alexandra Riciu

– antrenor Florin Carabă

PERECHEA FLORENTINA CONSTANTINESCU – SIMON SORIN DUMITRU – Dans Sportiv – Clubul de Dans Sportiv Silhouette Ploieşti

SECŢIA DE RADIOAMATORISM – C.S. Petrolul Ploieşti

– Sportivii Coca Pavlic, Piţigoi lonuţ, Balica Mihai, Pănoiu Alexandru

– antrenor Mihai Malanca