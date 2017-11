Petre Apostol

Campionatul românesc de volei masculin, Divizia A1, continuă să fie la fel de echilibrat ca în sezonul precedent în privinţa luptei pentru titlu, iar echipa Tricolorul LMV Ploieşti se numără printre pretendentele cu şanse reale la medaliile de aur.

După şapte etape disputate în faza I din campionat, cel puţin patru echipe au arătat că au potenţial să-şi adjudece titlul, în acest moment, însă mai pot apărea modificări, mai ales după perioada de transferuri din iarnă. Steaua Bucureşti şi Tricolorul LMV Ploieşti ocupă, în acest moment, primele două poziţii, fiind despărţite de un singur punct. Echipa bucureşteană, însă, a evoluat doar pe teren propriu cu rivalele la titlu întâlnite până acum, anume Tricolorul LMV şi Volei Municipal Zalău, campioana en-titre, steliştii impunându-se în fiecare întâlnire cu 3:0.

Trebuie spus, totodată, că Steaua este singura echipă dintre principalele pretendente la medaliile de aur care evoluează într-o sală mică, având un oarecare avantaj pe teren propriu.

Tricolorul LMV, în schimb, în afară de meciul pierdut cu Steaua, a demonstrat că poate câştiga în deplasare, învingând chiar pe deţinătoarea Cupei şi a Supercupei, CS Arcada Galaţi. Iar elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu nu au jucat, deocamdată, în Sala „Olimpia” cu niciuna dintre pretendetele la titlu, SCM U Craiova (care a pierdut la Ploieşti) arătând că, momentan, nu se poate implica în această luptă.

Arcada Galaţi, care se află pe locul al treilea, în prezent, la trei puncte de prima poziţie, a câştigat derbiul etapei a VII-a, în care a jucat, pe teren propriu, cu deţinătoarea titlului, Volei Municipal Zalău. Astfel, echipa din Galaţi rămâne singura formaţie din campionat care a punctat în toate meciurile desfăşurate până acum. Iar gălăţenii au o partidă mai puţin disputată, deoarece au amânat confruntarea din runda a VI-a, cu Universitatea Cluj, din deplasare, în care sunt mari favoriţi la o victorie în trei sau patru seturi.

Campioana Volei Municipal Zalău a ieşit învinsă din ambele confruntări cu echipele care îşi doresc titlul, însă atât cu Steaua, cât şi cu Arcada a evoluat în deplasare.

De asemenea, sunt şi echipe care se pot implica indirect în lupta pentru titlul naţional, aşa cum s-a demonstrat în cele şapte etape scurse până acum. CSM Bucureşti şi CS Unirea Dej au luat, spre exemplu, câte un punct în disputele din deplasare cu Arcada Galaţi, respectiv Volei Municipal Zalău, iar Dinamo a învins în patru seturi liderul clasamentului, CSA Steaua. În plus, SCM U Craiova încă nu a jucat pe teren propriu cu vreuna dintre echipele care ţintesc la prima poziţie, iar oltenii au maximum de puncte în partidele disputate acasă.

În privinţa programului echipei ploieştene, aceasta are de disputat încă trei partide consecutive pe teren propriu, două în campionat şi una în Cupa României. Astfel, sâmbătă, de la ora 16:00, Olteanu şi co. vor primi replica Ştiinţei Explorări Baia Mare, după care, pe 15 noiembrie, de la ora 18:00, vor evolua în manşa tur a sferturilor din Cupa României, găzduind pe Steaua Bucureşti. Seria de pe teren propriu se va încheia pe 18 noiembrie, când în Sala „Olimpia” va sosi Universitatea Cluj.

Ploieştenii se vor deplasa, apoi, în Elveţia, pentru debutul în noul sezon al CEV Challenge Cup, în care vor întâlni pe Lausanne UC, manşa tur fiind programată pe 22 noiembrie, de la ora 21:00 (ora României). Iar la revenirea în ţară, Tricolorul LMV va juca tot în deplasare, pe terenul campioanei Volei Municipal Zalău, pe 25 noiembrie, pentru ca, patru zile mai târziu, să aibă programat returul cu Lausanne, în Sala „Olimpia”. Astfel, se anunţă câteva săptămâni pline pentru elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu.

Rezultatele complete ale etapei a VII-a:

CSA Steaua București – Universitatea de Vest Timișoara 3:0 (25:13, 25:16, 25:23)

CSM București – CS Universitatea Cluj 3:0 (25:18, 27:25, 25:21)

SCM U Craiova – CS Unirea Dej 3:0 (25:15, 25:18, 25:14)

CS Arcada Galaţi – Volei Municipal Zalău 3:1 (25:17, 20:25, 25:22, 26:24)

CSŞ 2 CNE Baia Mare – Ştiinţa Explorări Baia Mare 3:2 (23:25, 25:17, 25:22, 24:26, 17:15)

Tricolorul LMV Ploieşti – Dinamo Bucureşti 3:1 (26:28, 25:20, 25:16, 25:18)

Clasament

1. CSA Steaua Bucureşti 7 6 0 0 1 19:5 18p

2. Tricolorul LMV Pl. 7 5 1 0 1 18:7 17p

3. CS Arcada Galaţi 6 4 1 1 0 17:7 15p

4. CSM Bucureşti 7 4 1 1 1 17:9 15p

5. Volei Municipal Zalău 7 4 1 0 2 16:8 14p

6. SCM U Craiova 7 4 0 0 3 14:10 12p

7. CS Unirea Dej 7 2 1 2 2 14:15 10p

8. Ştiinţa Expl. Baia Mare 7 1 1 2 3 11:18 7p

9. CSŞ 2 CNE Baia Mare 7 1 2 0 4 9:17 7p

10. Dinamo Bucureşti 7 1 0 1 5 9:19 4p

11. Universitatea Cluj 6 1 0 1 4 6:15 4p

12. CSU UV Timişoara 7 0 0 0 7 1:21 0p