Luiza Rădulescu Pintilie

Exact în cel mai „fierbinte” moment al zilei de ieri, în care pregăteam paginile ziarului PRAHOVA pe care îl au astăzi, sub priviri, cititorii noştri, a năvălit în redacţie o ceată de copii frumoşi şi zglobii, însoţiţi de profesoara pentru învăţământul primar Maria Oprea şi un grup de tinere mame. Şi, pentru o jumătate de ceas, întreaga presiune s-a risipit deodată cu anunţata vizită, în cadrul „Săptămânii Altfel”, a micuţilor elevi din clasa IB a Liceului Tehnologic din Cioranii de Jos. Îmbrăcaţi în splendide costume populare, zecile de copii aflaţi încă la vârsta silabisirii numelui publicaţiei noastre s-au integrat perfect în atmosfera alertă de redacţie, instalându-se rapid în scaunele libere, privind curioşi monitoarele calculatoarelor, răsfoind carneţelele găsite pe birouri, întrecându-se în mâini ridicate pentru a răspunde la câte o întrebare pe care abia reuşeam să o punem sub avalanşa întrebărilor lor mult mai curioase. Iar în schimbul promisiunii că vom scrie în ziar despre vizita lor, am aflat că taţii şi bunicii lor caută în ziar informaţii despre maşini şi apartamente, iar mamele reţete pentru prăjituri, că parcul din comuna lor e frumos şi plin de tobogane, dar mai ales că atunci când vor creşte mari vor să fie fotbalişti, cântăreţe, avocaţi şi chiar ziarişti. Deocamdată, sunt copii, cu toată ghiduşia trasului de codiţe, ori a alintatului – unde altundeva ? – lângă fusta mamei, chiar dacă ştiu să cânte frumos şi, îndrumaţi de învăţătoarea lor, câştigă mai toate premiile concursurilor la care merg, dar au învăţat şi să-şi scrie singuri multele dorinţe în scrisoarea pentru Moş Crăciun şi să se compare cu vedete pe care le văd la televizor.Răbdători, noi îi aşteptăm să crească şi să aibă, în fiecare dimineaţă, pe biroul lor de avocaţi, în culisele marilor săli de spectacol în care vor concerta, în vestiarele unor celebre echipe de fotbal la care vor juca, ziarul Prahova. Iar pe unii dintre ei să fie ziariştii care vor scrie despre „Săptămâna Altfel” de peste zece-douăzeci de ani…